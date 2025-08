El complicado escenario de Alexis Sánchez que lo hace mirar a uno de sus grandes amores en el fútbol

A tres semanas del inicio de la temporada oficial de Udinese, el club italiano aún no tiene clara si podrá contar con su gran estrella. Las vacaciones de Alexis Sánchez, a instancias de la directiva, se han extendido más de la cuenta, mientras el tocopillano analiza opciones para continuar su carrera.

Hace casi un año, todo era felicidad entre los hinchas friulanos. Los dueños de la sociedad bianconera llegaban a un acuerdo de dos años con el Niño, como lo llaman los tifosi del equipo del noreste de la península.

Sin embargo, a medida que pasaron los días, el sueño se convirtió en pesadilla. A pocos días del inicio de la campaña 2024-’25, el atacante sufrió una rebelde lesión muscular que obligó a retrasar cuatro meses su reestreno. Con el torneo en marcha, el delantero no encontró demasiado espacio en el equipo titular.

Es más, los constantes mensajes del tocopillano hacia el técnico alemán Kosta Runjaic en busca de más minutos, a través de las redes sociales, terminaron por agotar la paciencia del DT europeo. En plena pretemporada, el adiestrador prácticamente le cerró las puertas al Dilla para el curso siguiente.

“La idea de traerlo a Udine la temporada pasada fue brillante. Desafortunadamente, no funcionó por varias razones, empezando por su lesión. Tengo la responsabilidad de pensar en grande, y tomé una decisión técnica sobre él. No creo que vuelva a ser nuestro jugador, pero nunca digas nunca. Creemos que el impacto que tuvo en nosotros no fue suficiente, y un jugador como él espera jugar siempre. Pero no puedo ofrecerle eso”, advirtió el técnico alemán.

¿Posible salida?

Declaraciones que tampoco chocan con el pensamiento de la dirigencia de la escuadra italiana. En los últimos días, varios miembros del organigrama friulano trataron de develar la situación de Sánchez, quien está más fuera que dentro del próximo proyecto.

Uno de ellos fue el director general del club, Franco Collavino, quien adelantó que existe una conversación pendiente con los dueños de la institución. Sin embargo, de sus palabras se desprende una potencial partida del atacante chileno.

“Nos reuniremos pronto con Sánchez para aclarar la situación. Es necesaria una aclaración entre las partes pronto por el bien de todos. Que se quede o no dependerá de las circunstancias que se presenten. Nadie aquí olvidará jamás lo que ha hecho por esta camiseta, y siempre será respetado. Como dije, nuestro objetivo es encontrar una solución que lo satisfaga a él, a nosotros y a la afición. Hay una relación especial entre él y los dueños”, explicó el directivo friulano.

Lo cierto es que la pretemporada del club comenzó el 3 de julio pasado. Si bien el jugador tenía permiso para llegar una semana más tarde, eso tampoco ocurrió. En medio de esa incertidumbre, los medios locales especulan sobre el horizonte. El periódico Il Messaggero Veneto dedicó un extenso reportaje a Sánchez y su compatriota Damián Pizarro que se tituló Intrigas Chilenas.

Publicación que provocó una áspera reacción del tocopillano en sus redes sociales. “Un abrazo grande a toda la afición y a todos los friulani. Siempre he estado disponible para el Udinese desde el primer día”, respondió el delantero, mientras leía el sugerido diario.

Nuevos escenarios

En medio de las especulaciones, el currículo del jugador chileno de 36 años -cumple 37 en diciembre- todavía despierta el interés en distintos países alrededor del planeta. El primer club que movió pieza por el atacante fue Fenerbahçe de Turquía, equipo que dirige José Mourinho y que ofreció un contrato de 4 millones de dólares por año, tal como informó El Deportivo, con opción una segunda temporada. Incluso, un viaje a Estambul que el propio Sánchez filtró en sus redes sociales, encendió aún más la posibilidad.

Asimismo, un antiguo entrenador del Dilla sigue pendiente de su situación en Udine. Se trata de Simone Inzaghi, el italiano que lo tuvo en Inter de Milán, tiene en su lista al chileno, ahora al mando de Al Hilal de Arabia Saudita. La institución de Medio Oriente fue la gran sorpresa en el Mundial de Clubes y tiene dinero suficiente para convencer al chileno, con una planilla anual que se acerca a los 180 millones de dólares.

Más cerca, desde el punto de vista geográfico, River Plate volvió a levantar el teléfono para sondear la posibilidad de un regreso del Niño Maravilla. Aunque, al menos hasta ahora, la respuesta del futbolista todavía es negativa en una liga que cierra su libro de pases el 30 de agosto. Siempre en Sudamérica, Flamengo de Brasil también está pendiente del delantero, en una liga que no tiene límite de extranjeros y un periodo de transferencias que se acaba el 2 de septiembre. Además, West Ham United de Inglaterra también preguntó.

Una obsesión

Pero hay una opción que sigue en el imaginario de Sánchez. Hace varias temporadas que el tocopillano ha coqueteado con la idea de regresar a Arsenal de Inglaterra, el club donde fue ídolo en casi cuatro temporadas que coincidió con el peak de su carrera.

Hace un par de meses, el mismo jugador utilizó sus redes sociales para manifestar su deseo de volver a Inglaterra. Lo hizo por medio de una publicación oficial del Arsenal, donde postearon uno de los goles del nortino con los Gunners y escribieron “Alexis en su mejor momento”. Elogio al que el chileno no dudó en responder: “Volver, Premier League”.

No fue más que la manifestación de un reconocimiento recíproco entre el jugador y la institución de Londres. Al menos esta vez, el futbolista ha ido un poco más allá en ese anhelo. De acuerdo con información obtenida por El Deportivo, el Niño Maravilla se contactó con el argentino Gabriel Heinze, ayudante técnico del DT Mikel Arteta, para que sea el nexo de este ansiado regreso.

Sánchez ya se había acercado al club capitalino. En junio de 2023, se le planteó al hispano directamente la posibilidad de que Sánchez volviera. Arteta, quien fue compañero del chileno en el club, estaba consciente de que el jugador estaba dispuesto a realizar todos los esfuerzos posibles para que así ocurriera, tal como ocurre hoy. Pese a ello, el DT español fue lo suficientemente claro para establecer que no lo contemplaba dentro del proyecto, que en definitiva no calza en el plan del club. Esta vez, Sánchez espera que sea distinto, por eso ha recurrido al Gringo Heinze.

