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    Al menos cinco muertos y 15 heridos en nuevos ataques aéreos israelíes contra el sur de Líbano

    Entre las víctimas se cuentan tres personas, entre ellas un niño, que vivían en el municipio de Tair Falsai y dos habitantes de Tair Debá, ambas localidades del sur libanés.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Un automóvil destrozado tras un ataque contra el sur de Líbano. Foto: Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva - Archivo.

    Una nueva oleada de ataques aéreos por parte de Israel contra varios puntos del sur de Líbano dejaron este domingo al menos cinco muertos y 15 heridos, pese al alto el fuego en vigor que fue extendido recientemente por un periodo de 45 días.

    Uno de ellos tuvo lugar en el municipio de Tair Falsai, en el distrito de Tiro, donde fallecieron tres personas, entre ellas un niño, y otras ocho resultaron heridas, dentro de las cuales hay dos menores y un bebé.

    También en el distrito de Tiro, la aviación israelí además lanzó un ataque contra Tair Debá que causó la muerte de dos de sus habitantes, incluido un niño, y dejó tres lesionados.

    Por su parte, en Zrarié, sobre el río Litani, las ofensivas perpetradas por las fuerzas israelíes dejaron un saldo de dos heridos, a los cuales se suman idéntico número de personas lesionadas en Jebchit, en el norte del mismo río.

    Con esta reanudación del conflicto, y por ende la violación del cese de hostilidades que partió el 16 de abril, siguió aumentando la cifra de víctimas mortales.

    Un balance que asciende ya a casi 3.000 personas, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de Líbano, desde el inicio de los combates entre el partido-milicia chií libanés Hezbolá e Israel a causa de la guerra de Irán.

    Más sobre:LíbanoIsraelAtaquesTreguaMuertosHeridosMundo

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