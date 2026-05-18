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    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae al 36%, el peor registro de su mandato

    Desaprobación a su gestión también alcanzó el mayo nivel desde que asumió en La Moneda, con un 58%. Además, un 64% de los encuestados cree que el gobierno no tiene un plan concreto de seguridad.

    Por 
    Luis Cerda

    La aprobación del Presidente José Antonio Kast llegó a su peor nivel desde que asumió, de acuerdo a la última encuesta Plaza Pública, de Cadem.

    De acuerdo a los resultados del sondeo, el Mandatario registró un respaldo de un 36%, 4 puntos menos que la medición realizada el miércoles pasado y 6 puntos menos que el sondeo de hace una semana.

    El rechazo a la gestión de Kast alcanzó un 58%, 3 puntos más que la medición del miércoles pasado y 5 puntos menos en relación al sondeo de una semana atrás. Se trata también de la mayor desaprobación desde que comenzó su gobierno. Un 6% de los encuestados no respondió la pregunta.

    En paralelo, un 44% de los encuestados identifica la seguridad, la delincuencia y el orden público como el principal compromiso que asocian al Presidente Kast, seguido por inmigración y expulsión de extranjeros, con un 30%.

    Pese a ello, un 64% cree que el gobierno no tiene un plan de seguridad concreto, frente a un 36% que sí cree que existe una estrategia definida en la materia.

    La encuesta también reflejó un endurecimiento de las posturas frente a la inmigración. Un 60% considera que la llegada de inmigrantes es mala para Chile y un 75% cree que el país debería imponer más restricciones migratorias que las actuales.

    Además, un 65% está de acuerdo con la propuesta del gobierno para que instituciones de salud y educación puedan entregar información que permita identificar a migrantes con orden de expulsión vigente.

    Respecto al denominado Plan Escudo Fronterizo, el 57% lo aprueba, aunque la cifra representa una caída de seis puntos respecto de la medición anterior. Asimismo, solo un 50% cree que medidas como la zanja fronteriza, drones, radares y presencia militar lograrán efectivamente impedir el ingreso irregular de migrantes.

    En cuanto a medidas más drásticas, un 56% está de acuerdo con cerrar completamente las fronteras, mientras que un 85% respalda sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular y un 84% apoya expulsar a quienes hayan ingresado ilegalmente al país.

    El estudio además abordó una de las principales promesas de campaña del Mandatario. Un 61% considera que el compromiso de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares es imposible de cumplir, aunque un 54% cree que la mayoría de las personas sí pensó que se trataba de una propuesta realizable.

    En la misma línea, un 65% prevé que la mayoría de los inmigrantes irregulares seguirá en Chile hacia fines de 2026.

    Más sobre:CademJosé Antonio KastPlaza PúblicaGobierno

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