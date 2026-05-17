Fallece Joaquín Lavín Pradenas, padre del exalcalde de Las Condes, a los 99 años

Este sábado la Municipalidad de Portezuelo informó sobre el fallecimiento de Joaquín Lavín Pradenas, padre del exalcalde y exministro Joaquín Lavín Infante y abuelo del exdiputado Joaquín Lavín León.

Lavín Pradenas fue alcalde de la comuna de Portezuelo entre 1973 y 1975, luego entre 1986 y 1991 y concejal en los años 1996 al 2000.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias, a nombre de la comunidad portezolana a toda su familia, en estos difíciles momentos”, dijeron en el comunicado de la municipalidad.