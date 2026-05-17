Fallece Joaquín Lavín Pradenas, padre del exalcalde de Las Condes, a los 99 años
La noticia fue compartida por la Municipalidad de Portezuelo en que Lavín Pradenas fue alcalde en dos periodos.
Este sábado la Municipalidad de Portezuelo informó sobre el fallecimiento de Joaquín Lavín Pradenas, padre del exalcalde y exministro Joaquín Lavín Infante y abuelo del exdiputado Joaquín Lavín León.
Lavín Pradenas fue alcalde de la comuna de Portezuelo entre 1973 y 1975, luego entre 1986 y 1991 y concejal en los años 1996 al 2000.
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias, a nombre de la comunidad portezolana a toda su familia, en estos difíciles momentos”, dijeron en el comunicado de la municipalidad.
El alcalde de Portezuelo, Juan Carlos Ramírez declaró duelo comunal desde este sábado hasta el martes 19 de mayo, que además contempla el izamiento del pabellón patrio a media asta en el edificio consistorial y dependencias municipales y la suspensión de actos y ceremonias públicas que revistan carácter de festejos durante los días de duelo.
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