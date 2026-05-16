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    “Este año vamos a estar operando”: Ministro Arrau destaca avances de un 98,56% del Hospital del Salvador de Providencia

    El secretario de Estado también señaló que próximamente revelarán un informe que detalla las situaciones que llevaron a un retraso de más de 12 años en la operación del recinto médico. Particularmente sobre el hallazgo de restos arqueológicos, mencionó que "la sociedad tendrá que ver si es que el costo-beneficio social de demorar obras públicas de primera necesidad valió o no la pena".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Martín Arrau

    Con un avance de un 98,56% se encuentran las obras del Hospital del Salvador de Providencia, recinto hospitalario de 170.000 m² y que tendrá una capacidad total de 641 camas, del cual desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) esperan que en la primavera de este 2026 comience a funcionar en una etapa provisoria.

    Este sábado el ministro de la cartera, Martín Arrau, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, además del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, participaron de un recorrido en que evaluaron los avances de las obras, que además contemplan el Instituto Nacional de Geriatría.

    Estamos pronto a llegar a un 99% de avance, pero ha sido lento y el Estado de Chile, en Chile en general, hemos normalizado la cultura del retraso. Esta obra debió haber entrado en operación hace siete años, diez años desde que empezó este largo camino”, señaló Arrau.

    Ministerio de Obras Públicas

    En particular, el Hospital del Salvador tendrá 360 para adultos, 44 de pensionados, 71 para UPC de adultos, 30 para pacientes agudos y 24 de psiquiatría. A esto se sumarán 26 pabellones, 122 boxes médicos, 117 de procedimientos, 62 profesionales y 18 dentales.

    Mientras tanto, el Instituto Nacional de Geriatría tendrá 100 camas de adultos, 12 para pensionados, además de 12 boxes médicos, 16 de procedimientos (con una sala de muestras) y 28 profesionales.

    Este es un hospital de clase mundial. El Hospital de El Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría son de clase mundial y por supuesto van a tener en este lugar, nuestros pacientes, la mejor calidad de la atención con dignidad y con equidad, y eso es lo más importante”, destacó Montt.

    Ministerio de Obras Públicas

    Tiempo de operación y retraso por restos arqueológicos

    Respecto a las obras restantes, Arrau enfatizó que resta testear sistemas eléctricos y de gases, además de otras pruebas. “Nuestro cronograma contempla que este año vamos a estar con un hospital operando. Estamos hablando de meses, el plazo interno que manejamos es menor a ese, pero queremos ser muy responsables por lo compleja que ha sido la historia de esta infraestructura”, detalló.

    Esperamos efectivamente tener una entrega provisoria o puesta en servicio provisoria en la primavera de este año, y ojalá antes que eso, estamos trabajando para acortar los plazos todos los días”, añadió sobre los plazos de entrega.

    Además de lo anterior, también abordó la polémica existente por uno de los factores que ha explicado el retraso en las obras del recinto médico: una serie de hallazgos arqueológicos.

    Ministerio de Obras Públicas

    En ese aspecto, criticó que “normativas que se deben haber hecho con una muy buena intención terminan efectivamente, a mi juicio, generando una serie de demoras y costos para la sociedad más allá de los beneficios”.

    Así las cosas, anunció que realizarán un informe que esperan compartir con el parlamento en que detallarán la situación de 10 obras públicas en que mencionan los costos de las demoras y los hallazgos realizados.

    Cada uno podrá juzgar en este informe que vamos a hacer público, de que la sociedad tendrá que ver si es que el costo-beneficio social de demorar obras públicas de primera necesidad, valió o no la pena”, señaló al respecto.

    Más sobre:Martín ArrauHospital del SalvadorProvidenciaObras PúblicasSaludJulio MonttRestos arqueológicos

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