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    Hombre atropella a decenas de personas en Italia: 8 están heridas y 4 en estado grave

    El sujeto fue detenido y se sabe que es un hombre de 31 años nacido en Italia y con origen marroquí.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Este sábado, un hombre a bordo de un vehículo atropelló a decenas de personas en el centro histórico de Módena, Italia. Fue detenido por los transeúntes al intentar escapar, momento en que también agredió a uno de ellos con un cuchillo.

    Por el momento las autoridades han informado que hay ocho personas heridas y cuatro de ellas en estado grave. Se informó además que una mujer perdió sus piernas.

    Además se sabe que el atacante es un hombre llamado Salin El Koudri, de 31 años, nacido en Bergamo, Italia y con ascendencia marroquí.

    El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, dijo que “he llamado al Ministro del Interior, Piantedosi, para obtener más detalles sobre el grave incidente ocurrido hoy en Módena. Rezo por la salud de todos los heridos. Algunos de ellos, por desgracia, se encuentran en estado grave. Por suerte, el autor de esta violenta y brutal agresión ha sido detenido. Agradezco a las fuerzas del orden por su trabajo en defensa de la seguridad de los ciudadanos, hombres y mujeres que cada día, con valentía, arriesgan su vida para proteger la nuestra".

    Por su parte, la primera ministra, Giorgia Meloni calificó esta situación como gravísimo y dijo “expreso mi cercanía a las personas heridas y a sus familias. Dirijo también un agradecimiento a los ciudadanos que con valentía intervinieron para detener al responsable y a las Fuerzas del orden por su intervención. He hablado con el alcalde y permanezco en constante contacto con las autoridades para seguir la evolución del asunto. Confío en que el responsable responda plenamente por sus acciones”.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

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