Ramírez (UDI) respalda a Steinert y afirma que gobierno presentará plan de seguridad el 1 de junio

Ramírez respalda a Steinert y afirma que gobierno presentará plan de seguridad el 1 de junio

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respaldó al gobierno y a la ministra Steinert en medio de las críticas por la ausencia de un plan concreto en seguridad, asegurando que el Ejecutivo presentará una hoja de ruta con medidas, plazos e itinerario en la cuenta pública del próximo 1 de junio.

Las declaraciones se dieron en el marco del Consejo Social y de Políticas Públicas que desarrolla la colectividad, como parte de su gira nacional para presentar propuestas al Presidente José Antonio Kast en sus primeros 100 días de gobierno.

“Lo más importante para el primero de junio, lejos, es lo que el Presidente va a anunciar en materia de seguridad”, sostuvo Ramírez, quien afirmó que el Mandatario les ha transmitido que ese día dará a conocer “propuestas concretas, con plazos, con itinerario claro”.

Según explicó, los anuncios abordarán materias como na r cot r áfico, c r imen o r ganizado, te rr o r ismo en la Mac r ozona Su r , mig r ación, de l incuencia común y cá r ce l es . En ese sentido, aseguró que en materia migratoria “no va a haber ninguna duda” sobre los proyectos y la política que impulsará el Ejecutivo.

Ramírez respalda a Steinert y afirma que gobierno presentará plan de seguridad el 1 de junio Dedvi Missene

Consultado por eventuales diferencias entre autoridades de gobierno respecto a mecanismos vinculados a migrantes en situación irregular, Ramírez descartó contradicciones y sostuvo que tanto el subsecretario Pavez como la ministra Chomali han apuntado a resguardar derechos.

“Esto no va a ser mal hecho, no va a ser a lo bestia”, afirmó el timonel gremialista, agregando que se cumplirá la promesa de terminar con la migración irregular, pero “con pleno respeto a la privacidad de las personas, al derecho a propiedad de las personas, a sus derechos humanos”.

Frente a los cuestionamientos por los tiempos del Ejecutivo en seguridad, Ramírez defendió que el gobierno haya dedicado sus primeros meses a levantar un diagnóstico. A su juicio, antes de presentar medidas era necesario conocer “en qué estado está la nación” en materias como cárceles, frontera, crimen organizado y narcotráfico.

“Antes de llegar al gobierno hay mucha información que nosotros no teníamos”, señaló, apuntando especialmente a la situación fronteriza. En esa línea, afirmó que el gobierno anterior “no lo comunicaba con transparencia” y que la única forma de presentar propuestas reales era contar primero con un diagnóstico claro.

Ramírez respalda a Steinert y afirma que gobierno presentará plan de seguridad el 1 de junio JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En ese contexto, aseguró que ahora vendrá “la acción con propuestas concretas, plazos, itinerarios, objetivos que van a ser presentados con toda claridad”. Según indicó, ello comenzará con los anuncios del Presidente Kast el 1 de junio y continuará desde el 2 de junio con el ingreso de proyectos de ley al Congreso.

Consultado directamente por si existe margen para seguir respaldando a la ministra Steinert, Ramírez respondió: “Sí, por supuesto”. Además, afirmó que en las próximas semanas se verá a una ministra capaz de mostrar “resultados concretos o avances concretos” para cumplir la promesa presidencial.

“Esto es lo que al final importa, que los chilenos podamos vivir tranquilos, que podamos volver a salir a la calle tranquilos”, sostuvo, agregando que el objetivo es que los espacios públicos no sean ocupados por el narcotráfico y que los negocios no deban cerrar temprano.

En la misma línea, la diputada, Constanza Hube (UDI), también respaldó la continuidad del apoyo oficialista a la ministra. “Sin duda. Me parece que la ministra, de hecho, lo dijo también de manera bastante clara, estamos trabajando, y eso es lo más relevante”, afirmó.

Críticas a la oposición

Ramírez también apuntó contra la oposición, acusando que sus críticas a la ministra Steinert buscan obtene r r édito po l ítico y no cont r ibui r a resolver los problemas de seguridad.

“A la oposición no le interesa mejorar el problema, a la oposición lo que le interesa es sacar rédito político de esto”, afirmó el presidente de la UDI, cuestionando además la presentación de “2.000 indicaciones” y la falta de disposición a escuchar propuestas.

Esa crítica fue compartida por la diputada Hube, quien cuestionó la actitud de la oposición durante la sesión especial. “La verdadera pregunta que uno se tiene que hacer es si la oposición tiene voluntad de querer escuchar a la ministra Steinert”, sostuvo.

En esa línea, acusó que no se dejó exponer a la ministra Steinert en la sala de la Cámara de Diputados, pese a que, según dijo, iba a explicar “con claridad lo que venía”. También sostuvo que al ministro Poduje, en Vivienda, “lo citaron y no lo dejaron hablar”.

Finalmente, Ramírez afirmó que la oposición “corta todo diálogo” y “toda colaboración”, comparándola con la que enfrentó el expresidente Piñera en su segundo mandato, a la que calificó como “una oposición antipatriota”.