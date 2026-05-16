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    Política

    Tribunal Supremo del Partido de la Gente anula elecciones internas de abril y ordena nuevos comicios

    La entidad del colectivo descubrió irregularidades en el envío íntegro de los padrones, que no se utilizó de manera uniforme el foliado y que no hubo mecanismos de trazabilidad, entre otras situaciones.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Esta semana el Tribunal Supremo del Partido de la Gente (PDG) determinó como inválido el proceso electoral interno del colectivo llevado a cabo el pasado 25 de abril y llamó a realizar nuevas elecciones.

    En estas elecciones se votó para elegir directiva nacional, directivas regionales, directivas regionales de Juventud y consejo regional.

    En un informe del partido al que tuvo acceso La Tercera, se concluye que el proceso electoral “no reúne condiciones suficientes de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental que permitan a este Tribunal Supremo efectuar válidamente la calificación y proclamación electoral”.

    Esto significa que “las autoridades actualmente vigentes continuarán ejerciendo sus funciones únicamente para efectos de continuidad administrativa e institucional de la colectividad”.

    Así, Rodrigo Vattuone se mantendrá hasta los resultados de las nuevas elecciones como presidente del partido y el excandidato Franco Parisi como vicepresidente.

    En el informe se menciona que hubo varias sesiones extraordinarias para la revisión electoral. En una de ellas, realizada el 11 de mayo, el Tribunal Supremo descubrió faltas al proceso como: el no haber remisión oportuna de antecedentes electorales; el no envío íntegro de padrones; que no se utilizó de manera uniforme el sistema de foliado; que no hubo integridad documental; y que tampoco hubo mecanismos de trazabilidad electoral dispuestos para el proceso.

    El documento también señala que “se verificaron diferencias objetivas entre la cantidad de votos consignados en determinadas actas de escrutinio y la cantidad de firmas registradas en los respectivos padrones electorales, constatándose diferencias negativas e inconsistencias de correspondencia documental en diversas mesas receptoras de sufragios a nivel nacional”.

    Respecto a la decisión tomada por el tribunal, también hubo dos votos disidentes.

    Listas que competían y primeros resultados

    Para las elecciones internas del PDG, dos listas se presentaron. Por un lado, la lista A, liderada por Rodrigo Vattuone, la cual era respaldada por la actual directiva.

    Sin embargo, los resultados preliminares de esta votación dieron como ganadora a la lista B, encabezada por Patricio Quisbert, excandidato a gobernador por Tarapacá.

    Dentro de esta opción además figuraban los diputados Fabián Ossandón y Eileen Urqueta como vicepresidentes nacionales.

    En relación a votos obtenidos, la lista B habría obtenido 592 votos, con bastante distancia de los 78 votos de la otra opción.

    Si bien el padrón establecido al inicio de las elecciones era de 43 mil militantes, solo se contabilizaron los resultados de un 2,5% del padrón, un total de 1.106 personas que votaron.

    Horas después del cierre de mesas de las elecciones internas, fue el propio Quisbert que comunicó haber sido ganador de la contienda y según señaló en ese entonces, el propio presidente del partido lo llamó para reconocer estos resultados.

    Hace unas semanas, además dijo en Radio Universidad de Chile que “como nueva directiva, una de nuestras prioridades es generar mecanismos que faciliten la participación. En ese sentido, creemos que avanzar hacia sistemas de votación más modernos, como plataformas digitales seguras con clave única, permitiría una participación mucho más amplia y representativa”.

    Más sobre:PDGElecciones internasDirectiva NacionalTribunal Supremo

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