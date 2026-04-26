Patricio Quisbert es el nuevo presidente del PDG tras elecciones internas

Tras una jornada de elecciones internas, el Partido de la Gente (PDG) definió este fin de semana su nueva directiva nacional. La Lista B, encabezada por Patricio Quisbert, se impuso en los comicios, desplazando al actual timonel del partido Rodrigo Vattuone.

El propio Quisbert comunicó su triunfo preliminar destacando el respaldo de las bases y proyectando una nueva etapa para la colectividad.

“De acuerdo con los resultados extraoficiales, nuestra Lista B ha obtenido la mayoría. Recibo ese respaldo con humildad, pero también con un profundo sentido de responsabilidad”, señaló el dirigente, quien enfatizó que el resultado “no es de una lista, es de la militancia, de las regiones y de quienes creen que el PDG puede y debe ser una verdadera alternativa para Chile”.

En la misma línea, Quisbert valoró el gesto del actual timonel, Rodrigo Vattuone, quien -según indicó- se comunicó para reconocer los resultados preliminares.

“Ese tipo de actitudes reflejan la madurez que necesitamos para construir un partido serio, unido y con vocación de futuro”, sostuvo, subrayando que ahora el proceso queda a la espera de la ratificación del Tribunal Supremo del partido.

El nuevo presidente electo también abordó uno de los puntos críticos de la jornada: la baja participación.

“Sabemos que la participación fue baja, y eso no lo ignoramos. Es una señal clara de que tenemos que abrir el partido, convocar más, integrar y devolverle a cada militante el espacio que merece”, afirmó, agregando que su prioridad será “ordenar, fortalecer y proyectar al PDG”.

La elección, que convocó a los más de 43 mil militantes, no solo definió la testera nacional, sino también las directivas regionales en Coquimbo, Aysén y Magallanes, junto a 11 directivas regionales de la juventud PDG.

El diputado Fabián Ossandón, quien asumirá una de las vicepresidencias del partido tras el triunfo de su lista, reconoció el gesto de Vattuone, quien se comunicó personalmente con Quisbert para reconocer los resultados.

“Ese gesto habla de madurez, de respeto y de un partido que entiende que hay un proyecto común que está por sobre todo. Es el inicio de un nuevo PDG que viene a seguir ordenando la casa”, señaló Ossandón.

El diputado delineó, además, el desafío de “volver a convocar, de abrir el partido y de generar las condiciones para que más militantes se involucren y sean parte de las decisiones”, a raíz de la baja participación en los comicios internos.

“Hoy el PDG tiene una oportunidad concreta de reencontrarse, de ordenar lo que aún falta y de avanzar con reglas claras (...) Se abre una etapa exigente, donde el nuevo PDG tiene que demostrar con hechos que está a la altura de lo que la gente espera”, apuntó.

En tanto, el diputado Patricio Briones, quien también asumirá una de las vicepresidencias, atribuyó la baja participación al factor “Franco Parisi 2030”, idea utilizada como eje estructural por ambas listas, lo que “pudo haber generado confusión en las bases”.

“La militancia podría haberse sentido un poco desorientada con quién es más o quién es menos... eso generalmente asusta porque divide”, analizó Briones.

El parlamentario también realizó una autocrítica: “Hay que mirar cuánto militante real del PDG se fugó de las filas por situaciones que deberían estar saldadas hace tiempo, como el buen trato y la participación activa”.

“Como eventual directiva electa tenemos que considerar de forma seria y trabajar estratégicamente para volver a reconquistar justamente ese militante que no quiere más izquierdas, no quiere más derechas, que no quiere más peleas innecesarias en la discusión política. Quiere sentirse convocado a llevar este nuevo centro político de forma más patente en sus propios territorios”, sostuvo Briones.

La reestructuración interna del partido se enmarca en un escenario de tensiones por el rol clave que ha tomado la bancada de parlamentarios PDG en el Congreso en torno al acuerdo para legislar la megarreforma de Reconstrucción Nacional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.

El acuerdo determinó que los votos de los 16 diputados de la colectividad se sumaron a los del oficialismo para conseguir la mayoría absoluta dentro de la Cámara baja. A cambio de sus votos, el PDG logró el mantenimiento de la tasa del 12,5% para las pymes y la devolución del impuesto a pañales y medicamentos.