Con mayoría de oposición queda conformada comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Grau

Con mayoría de oposición quedó conformada la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Durante la mañana de este martes se llevó a cabo en la Sala de la Cámara de Diputados el sorteo de los cinco integrantes de la comisión la cual tendrá por objetivo revisar los antecedentes de la acusación.

En la ocasión, fueron sorteados los diputados: Carlos Bianchi Independiente-PPD, Marcela Hernando del Partido Radical, Alejandro Bernales del Partido Liberal, Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano y Joanna Pérez de Demócratas.

Cabe recordar que Pasadas las 17:50 horas de este lunes, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano ingresaron la acusación constitucional contra el exministro de Gabriel Boric.

El documento de 60 hojas, le imputa a Grau la subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026. Además, le cuestiona la “no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes”.