Jiles acusa intentos de “dinamitar” acuerdo del Ejecutivo con el PDG y enfatiza condiciones para apoyar megarreforma

La diputada del Partido de la Gente, Pamela Jiles reconoció la labor del ministro secretario de la Presidencia, José García Ruminot para llegar a acuerdos entre el Gobierno y el Partido de la Gente respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional, propuesto por el Ejecutivo.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, la parlamentaria señaló que “ el ministro García Ruminot fue la pieza clave , y lo digo con toda responsabilidad, no entre otras, para que este acuerdo existiera. Yo creo que es el único ministro del Gobierno que entiende a cabalidad la necesidad y el valor que tiene ampliar el sustento político de este megaproyecto”.

Asimismo, también añadió que “yo creo que hay otros ministros que no solo no lo tienen claro, sino que intentaron de distintas maneras dinamitar el acuerdo, es mi impresión ”.

La diputada prefirió no dar nombres sobre a qué secretarios de Estado se refería, pero recordó el traspié del ministro del Interior, Claudio Alvarado en que señaló que uno de los acuerdos, sobre mantener el impuesto de primera categoría de 12,5% para las Pymes no estaba sobre la mesa de la negociación con el PDG.

Sin embargo, Jiles dijo que también valoró que el Presidente José Antonio Kast “salió rápidamente a corregir el numerito del 12,5%”.

La propuesta del PDG

La parlamentaria dijo que desde su partido comenzaron a pensar en un acuerdo hace 45 días, ya que proyectaban algunas de las medidas que podría anunciar el Gobierno, entendiendo su postura política.

“De hecho, yo no puedo creer, si me disculpas, que las demás fuerzas políticas se manifiesten como alarmadas, como en una alharaca con la presentación”, comentó.

Al igual como han manifestado otros miembros del PDG, Jiles dijo que “nosotros no somos partidarios de este gobierno en ningún caso, pero tampoco nos cerramos como una oposición obcecada, somos como hemos dicho, proposición, entonces frente a cada una de esas normas nosotros hemos manifestado una propuesta ”.

Sobre algunas de las medidas más discutidas anunciadas por el Ejecutivo, Jiles fue consultada por la rebaja al impuesto corporativo, sobre lo que señaló que “lo que propusimos concretamente fue un FUT (Fondo de Utilidades Tributables) mejorado, renovado, que básicamente hiciera algo que no hace esa medida en ningún caso, que es mantener los fondos en Chile ”.

Asimismo, recordó que su apoyo a la megarreforma del Gobierno está sujeta a que “solo y en cuanto se cumpla la presentación de un proyecto que contemple la devolución del IVA a los medicamentos y la devolución del IVA a los pañales”.

Ante la duda sobre por qué específicamente estos artículos fueron prioritarios para llegar a acuerdos, Jiles dijo que el PDG llegó con siete propuestas en total, pero que “ese fue el acuerdo al que logramos llegar con las líneas rojas, gracias al ministro García Ruminot (...) y a la subsecretaria Constanza Castillo”.

Y sobre si espera que esta rebaja de IVA sea para toda la población, dijo que “en la práctica va a ser sumamente difícil que sea universal. Habrá que elegir aquellos determinados segmentos de la población que más lo necesitan. No empezar ahora a quitarle el IVA a los remedios a los superricos”.

Respecto al no pago de contribuciones a la segunda vivienda, otra de las propuestas de la llamada Ley Miscelánea, la parlamentaria dijo que le preocupa participar en la votación de ese punto, ya que es un proyecto de Ley que ella presentó anteriormente.