Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por poco más de 650 votos con el 98,2% de actas contabilizadas

Con el 98,215% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori tomó ventaja por poco más de 650 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez, luego de que el candidato de Juntos por el Perú estuviera por varias horas a la cabeza de las elecciones presidenciales de Perú.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales peruana (ONPE), la candidata de Fuerza Popular alcanzó los 9.032.651 sufragios (el 50.002% de las preferencias) alrededor de las 23.15 horas (00.15 de Chile).

De esta manera, Fujimori supera por un estrecho margen a Sánchez, quien obtiene 9.032.000 votos, equivalente al 49.998%. Esto los deja con una diferencia de tan solo 651 votos.

De acuerdo al reporte del ONPE, hasta el momento se han contabilizado 92.766 actas, mientras que 1.635 permanecen en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y solamente 21 continúan pendientes.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú señaló el martes que los resultados oficiales del balotaje de los comicios presidenciales se conocerán en un plazo estimado de 30 días .

Presidente de Ipsos Perú: “En la mayoría de los escenarios gana Fujimori”

Los resultados de esta noche se conocen horas después de que Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, asegurara que al evaluar todos los escenarios posibles, Fujimori tenía más probabilidades de vencer.

En conversación con La Tercera, Torres dijo que se “supone que Sánchez gana en las zonas rurales remotas. Y en el extranjero, en la mayoría de los países, gana Fujimori (...) Entonces, haciendo las sumas y las restas, uno puede asumir ahí, considerando también las tasas de ausentismo habituales, puede llegar a construir unos escenarios”.

Para luego hacer notar que todavía faltaría un tercer grupo: las actas que han sido observadas por los personeros, ya sea “por alguna discrepancia en el resultado y esas actas tienen que ser revisadas luego por los jurados electorales”.

“Y ahí en esa revisión, ellos definen si se admite o no esa acta como válida y se suma al cómputo o no se suma”, apuntó.

A lo que luego añadió que ante eso se construyen escenarios bajo distintos supuestos. “Por ejemplo, muchas de estas actas que han sido observadas son de Lima y se puede asumir que muchas de ellas, a la hora en que el jurado las revise y apruebe, pues van a ser más votos para Fujimori”.