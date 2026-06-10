Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú: “En la mayoría de los escenarios gana Fujimori, pero no está descartado que gane Sánchez”

En medio del conteo de los votos por la segunda vuelta presidencial en Perú realizada el domingo y que enfrentó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, y que aún no ha finalizado, la atención se ha centrado en la encuestadora Ipsos que realizó un conteo rápido que señaló que el líder de Juntos por el Perú encabezaba la contienda.

Hasta ahora, el conteo oficial realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicaba que con 96,271% de las actas contabilizadas (cada una contiene de 250 a 300 votos), el líder de Juntos por el Perú se imponía con 50,118% frente a la lideresa de Fuerza Popular, que tenía 49,882%.

En este panorama, las miradas se han dirigido hacia el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, para conocer el nivel de fiabilidad del conteo rápido. En una entrevista que concedió al diario Perú21, advirtió que el estrecho margen entre los candidatos impide declarar un ganador mientras no concluya el procesamiento total de las actas. No obstante, al evaluar todos los escenarios posibles, consideró que Keiko Fujimori tiene más probabilidades de vencer.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial de cara al balotaje en Perú. Foto: JNE

En conversación con La Tercera, Torres explica el proceso del conteo rápido y los escenarios para cada candidato.

Usted en sus declaraciones del lunes en la noche señaló que en la mayor parte de los escenarios gana Keiko Fujimori. ¿Cuáles son esos escenarios?

El conteo rápido se ha hecho de una muestra de mesas electorales y mesas de votación que son más o menos mil mesas de las 90.000 que hay en el Perú. En ese conteo rápido nosotros hemos dado un resultado que decía 50,3% para Sánchez y 49,7% para Fujimori, es decir, una diferencia de seis décimas. Y dijimos también que el conteo rápido tiene un margen de error de 1,9%, o sea, es mucho más que seis décimas.

Entonces, el resultado puede aumentar o puede revertirse. Y por supuesto, ocurrió una de las dos posibilidades. Es decir, se está revirtiendo. ¿Cuánto? Pues probablemente medio punto. O sea, seguimos dentro del margen del conteo rápido. No hay ningún error en el conteo rápido. ¿De qué depende que se revierta o que aumente o que se confirme? Depende de las actas que faltan por ingresar al conteo oficial.

El conteo oficial que lo realiza el organismo electoral, tiene todavía algunas actas de lugares remotos del Perú y sobre todo del extranjero, que tienen que llegar físicamente, o sea, por avión en su mayor parte y eso pues toma algunos días. Entonces, como no han llegado todavía falta ingresar esas actas. Se supone que Sánchez gana en las zonas rurales remotas. Y en el extranjero, en la mayoría de los países, gana Fujimori.

Entonces, haciendo las sumas y las restas, uno puede asumir ahí, considerando también las tasas de ausentismo habituales, puede llegar a construir unos escenarios. Y además de eso, falta un tercer grupo, que son las actas que han sido observadas por los personeros, por alguna discrepancia en el resultado y esas actas tienen que ser revisadas luego por los jurados electorales. Y ahí en esa revisión, ellos definen si se admite o no esa acta como válida y se suma al cómputo o no se suma.

Eso es lo que ocurre, se construyen escenarios bajo distintos supuestos. Por ejemplo, muchas de estas actas que han sido observadas son de Lima y se puede asumir que muchas de ellas, a la hora en que el jurado las revise y apruebe, pues van a ser más votos para Fujimori. Entonces, a partir de ahí se construyen escenarios y lo que hemos dicho nosotros es que hemos construido varios escenarios con diferentes supuestos y en la mayoría de estos escenarios gana Fujimori. En algunos gana Sánchez. No está descartado que gane Sánchez.

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

Usted dice que no hay error en el conteo rápido, pero se está hablando de este 1,9% de margen de error. ¿Cuál es la diferencia respecto a elecciones anteriores en que el conteo rápido de Ipsos sí era parecido al resultado final? ¿Por qué ahora estaría dentro del margen de error?

Va a ser como otras veces, muy parecido al cómputo final. Cuando decíamos muy parecido, es que estábamos, por ejemplo, a 0,5 de distancia, o sea, medio punto de distancia. Lo que pasa es que cuando la diferencia era más amplia, medio punto de distancia le parecía a todo el mundo muy preciso. Ahora, medio punto de distancia parece enorme, porque podrían estar invirtiendo el orden de llegada, pero sigue siendo medio punto.

Cuando dicen que es un empate técnico, ¿cuál es el criterio para poner a un candidato arriba?

Nosotros le decimos empate técnico o empate estadístico, justamente para decir que si consideramos los márgenes de error o los intervalos de confianza, como también se conoce, no hay una diferencia significativa. O sea, cualquiera de los dos podría estar ganando en la encuesta a boca de urna.

Por ejemplo, lo que hicimos gráficamente de acuerdo con el diario Perú21 y la televisión, fue poner las dos fotos juntas y decir empate en la noche cuando hicimos el conteo rápido para la Asociación Civil Transparencia. Lo que ellos prefirieron es que pusiéramos unas barras que mostraran justamente cómo se cruzaban, no se superponían. El intervalo de confianza de una era más grande que lo que era el mínimo de la otra. Son dos maneras de presentar, pero en ambos casos dijimos e insistimos en que eso es un empate, porque todavía no se puede saber el ganador.

Para saber el ganador en el conteo rápido, tendría que haber un candidato que haya sacado más de 51,9%. Por eso decíamos que el margen de error es 1,9%. Si el candidato saca 51,9% o 52%, ya está ganando. Pero si saca menos de eso, está en empate. Por eso dijimos que hay un empate técnico.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.

Respecto del voto en el extranjero, la Asociación Civil Transparencia dijo que sí lo incluyó el conteo rápido…

Por supuesto que lo incluía. Así lo dijimos el domingo, así lo repetí en la entrevista que me hizo el diario Perú21 el día lunes. No sé de dónde han sacado que yo he dicho que no lo incluía. Estábamos en siete países. Lo único que yo dije sobre el voto del extranjero es que la ONPE no tenía todavía las actas del extranjero contabilizadas. A eso me refería yo sobre el voto del extranjero en la ONPE, no en el conteo. El conteo sí lo incluía entonces.

Entonces, el escrutinio de la ONPE no debería alejarse del conteo rápido, porque se dice que todo cambiará cuando se contabilice el voto en el extranjero…

Nada está variando dentro del margen de error. Eso es una muestra, nunca es un resultado exacto. Una muestra tiene un margen de error. El margen de error nuestro, como dijimos reiteradamente, es más o menos 1,9%. Cualquier resultado dentro de ese margen de error para nosotros está correcto. Está dentro del margen de error previsto. Y nosotros estamos estimando ahora que la diferencia va a ser de 0,5%. O sea, la cuarta parte del margen de error. Está súper bien, súper preciso. A eso nos referimos.

Centro de votación en Lima.

Sobre el ausentismo en Lima y en el extranjero, ¿tiene información sobre si aumentó respecto de la primera vuelta?

Sí. En la segunda vuelta ha habido un poco más de ausentismo en el exterior. Por algunas razones puntuales. Por ejemplo, en Madrid coincidió con la visita del Papa. Entonces bajó mucho la votación. Pero en el extranjero los peruanos que van a votar son más o menos un tercio. Y en el caso de Lima ha sido muy parecido en la segunda vuelta respecto a la primera. Hay un punto de diferencia, eso entiendo.