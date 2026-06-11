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    Remontada histórica: Knicks derrota a Spurs y se acerca a ganar la NBA tras 53 años

    La franquicia neoyorquina estaba abajo por 29 puntos, pero en los últimos segundos lograron un 107-106 a favor en el Juego 4. Con esto, el elenco de Jalen Brunson toma ventaja de 3-1 en las finales.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Knicks en X

    Cuando se fueron al descanso en el Madison Square Garden, Spurs parecía imparable y se imponía por 76-49 a Knicks. Eran 27 puntos de diferencia, los que en algún momento incluso llegaron a ser 29. Wembanyama solo podía ser detenido con faltas y los de San Antonio se perfilaban para quedarse con el Juego 4 e igualar la cuenta en las finales. Pero la épica apareció en la noche de Nueva York: comandados una vez más por Jalen Brunson, los locales estrecharon el marcador y en los últimos segundos de partido lo dieron vuelta para imponerse por 107-106, y dejar aún más cerca el sueño de quedarse con la NBA 53 años después.

    Lo conseguido por el elenco Brunson, quien lideró la reacción con 36 puntos, mientras que Anunoby terminó con 33, significa la mayor remontada en la historia de las finales de la NBA. Ahora están 3-1 adelante. El quinto partido se jugará este sábado en el Frost Bank Center. Un triunfo de la franquicia neoyorquina desataría los festejos. San Antonio está obligado a ganar para estirar la definición.

    Los tres juegos anteriores

    Cabe destacar que en el Juego 1 el elenco de Nueva York se impuso por 105-95 en Texas, en un compromiso en el que, al igual que este miércoles, debieron reaccionar en el último cuarto para llevarse la victoria.

    En tanto, en el Juego 2 consiguieron un ajustado triunfo por 105-104, con un buen trabajo de Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges, responsables de 54 de los 105 puntos del equipo. En el caso del dominicano, su duelo con Wembanyama fue clave.

    El Juego 3 fue para Spurs por 115-111, Para esta victoria apareció la figura, el mencionado Victor Wembanyama, quien registró 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. Se jugó en el mencionado Madison Square Garden y estuvo marcado por la presencia del mandatario estadounidense Donald Trump en el palco privado, quien fue abucheado al momento de cantar el himno.

    Más sobre:BásquetbolNBAKnicksSpurs

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