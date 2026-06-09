SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Donald Trump en un palco: Spurs vence a Knicks y estrecha las finales de la NBA

    El elenco de San Antonio ganó su primer duelo en las finales y dejó la cuenta 1-2. Este lunes, en Nueva York, se impuso por 115-111. La presencia del mandatario estadounidense obligó a un amplio operativo dentro del Madison Square Garden y en sus alrededores.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Spurs en X.

    Spurs dio pelea y tuvo premio. Con Donald Trump en un palco del Madison Square Garden, el equipo de San Antonio se quedó con el Juego 3 de las finales de la NBA ante Knicks por 115-111. El resultado les permite estrechar la cuenta en las finales, ya que ahora la escuadra de Nueva York está 2-1 arriba.

    Para este triunfo fue determinante el trabajo de la figura Victor Wembanyama, quien registró 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. Con esto, cortaron una racha espectacular de Knicks, que acumulaba 13 victorias consecutivas y no perdía hace 46 días. El Juego 4 de la definición de la NBA está pactado para este miércoles, en el mismo recinto.

    Foto: Spurs en X.

    Los duelos en San Antonio

    Cabe destacar que en el Juego 1 el elenco de Nueva York se impuso por 105-95 en el Frost Bank Center, de Texas, en un compromiso en el que debieron reaccionar en el último cuarto para llevarse el triunfo, con una gran actuación de Jalen Brunson, que cosechó un total de 30 puntos, tres rebotes y dos asistencias.

    En tanto, en el Juego 2 consiguieron un ajustado triunfo por 105-104, con un buen trabajo de Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges, responsables de 54 de los 105 puntos del equipo. En el caso del dominicano, su duelo con Wembanyama fue clave.

    Un amplio operativo

    La tensión no solo estuvo dentro de la cancha, sino que también en las tribunas y en parte de los alrededores del Madison Square Garden, que este lunes amaneció rodeado de vallas. La visita de Donald Trump obligó a extremar las medidas de seguridad para este Juego 3.

    Trump detrás de los vidrios del palco privado.

    Se generó un amplio dispositivo en torno al recinto: se hicieron controles adicionales similares a los que se efectúan en los aeropuertos, restricciones de tráfico y la cancelación de la clásica zona de visionado.

    El mandatario estadounidense fue a esta tercera final invitado por el propietario de los Knicks, James Dolan, y sufrió el abucheo en un instante en el que fue enfocado mientras cantaban el himno. Según información de The New York Times, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, excongresista, estuvo con Trump en el palco privado.

    Lee también:

    Más sobre:BásquetbolNBADonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pulp lleva su ambición escénica al Movistar Arena en uno de los shows del año

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Diputados PDG acusan al gobierno de romper promesa de austeridad por asesores de La Moneda con “doble sueldo”

    Ministra Marín condena difusión de material privado de senadora Flores y advierte responsabilidad penal por violencia digital

    Trump asegura que EE.UU. declarará una “victoria total” sobre Irán “en las próximas dos semanas”

    Pese a IPC de solo 0,2% en mayo persiste cautela y economistas prevén que BC mantendrá la tasa en reunión de junio

    Lo más leído

    1.
    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    2.
    Arturo Vidal ningunea a Nicolás Córdova en la Roja: “No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”

    Arturo Vidal ningunea a Nicolás Córdova en la Roja: “No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”

    3.
    Bielsa toma nota: España se impone a un discreto Perú en su última presentación antes del Mundial

    Bielsa toma nota: España se impone a un discreto Perú en su última presentación antes del Mundial

    4.
    La Roja oficializa la baja de una de sus principales figuras para enfrentar a la República Democrática del Congo

    La Roja oficializa la baja de una de sus principales figuras para enfrentar a la República Democrática del Congo

    5.
    Camisetas firmadas para dirigentes, fotos y un afortunado seleccionado: la locura que generó Cristiano Ronaldo en la Roja

    Camisetas firmadas para dirigentes, fotos y un afortunado seleccionado: la locura que generó Cristiano Ronaldo en la Roja

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE
    Chile

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Diputados PDG acusan al gobierno de romper promesa de austeridad por asesores de La Moneda con “doble sueldo”

    Ministra Marín condena difusión de material privado de senadora Flores y advierte responsabilidad penal por violencia digital

    Pese a IPC de solo 0,2% en mayo persiste cautela y economistas prevén que BC mantendrá la tasa en reunión de junio
    Negocios

    Pese a IPC de solo 0,2% en mayo persiste cautela y economistas prevén que BC mantendrá la tasa en reunión de junio

    Megarreforma: CFA reitera alertas y Quiroz dice que esa opinión la miran “al igual que la de otros expertos”

    Ofertas de trabajo suman siete meses de caídas consecutivas y anticipan un baja creación de empleo en próximos meses

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Bielsa toma nota: España se impone a un discreto Perú en su última presentación antes del Mundial
    El Deportivo

    Bielsa toma nota: España se impone a un discreto Perú en su última presentación antes del Mundial

    Con Donald Trump en un palco: Spurs vence a Knicks y estrecha las finales de la NBA

    En vivo: España prepara su participación en el Mundial 2026 con un amistoso ante Perú

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI
    Tecnología

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Pulp lleva su ambición escénica al Movistar Arena en uno de los shows del año
    Cultura y entretención

    Pulp lleva su ambición escénica al Movistar Arena en uno de los shows del año

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    Trump asegura que EE.UU. declarará una “victoria total” sobre Irán “en las próximas dos semanas”
    Mundo

    Trump asegura que EE.UU. declarará una “victoria total” sobre Irán “en las próximas dos semanas”

    1.500 actas decisivas y se repite el escenario de 2016 y 2021: la compleja definición presidencial entre Fujimori y Sánchez

    León XIV se reúne con víctimas de abusos en España y pide a los obispos “cambios reales de sanación”

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana