Con Donald Trump en un palco: Spurs vence a Knicks y estrecha las finales de la NBA

Spurs dio pelea y tuvo premio. Con Donald Trump en un palco del Madison Square Garden, el equipo de San Antonio se quedó con el Juego 3 de las finales de la NBA ante Knicks por 115-111. El resultado les permite estrechar la cuenta en las finales, ya que ahora la escuadra de Nueva York está 2-1 arriba.

Para este triunfo fue determinante el trabajo de la figura Victor Wembanyama, quien registró 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. Con esto, cortaron una racha espectacular de Knicks, que acumulaba 13 victorias consecutivas y no perdía hace 46 días. El Juego 4 de la definición de la NBA está pactado para este miércoles, en el mismo recinto.

Foto: Spurs en X.

Los duelos en San Antonio

Cabe destacar que en el Juego 1 el elenco de Nueva York se impuso por 105-95 en el Frost Bank Center, de Texas, en un compromiso en el que debieron reaccionar en el último cuarto para llevarse el triunfo, con una gran actuación de Jalen Brunson, que cosechó un total de 30 puntos, tres rebotes y dos asistencias.

En tanto, en el Juego 2 consiguieron un ajustado triunfo por 105-104, con un buen trabajo de Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges, responsables de 54 de los 105 puntos del equipo. En el caso del dominicano, su duelo con Wembanyama fue clave.

Un amplio operativo

La tensión no solo estuvo dentro de la cancha, sino que también en las tribunas y en parte de los alrededores del Madison Square Garden, que este lunes amaneció rodeado de vallas. La visita de Donald Trump obligó a extremar las medidas de seguridad para este Juego 3.

Trump detrás de los vidrios del palco privado.

Se generó un amplio dispositivo en torno al recinto: se hicieron controles adicionales similares a los que se efectúan en los aeropuertos, restricciones de tráfico y la cancelación de la clásica zona de visionado.

El mandatario estadounidense fue a esta tercera final invitado por el propietario de los Knicks, James Dolan, y sufrió el abucheo en un instante en el que fue enfocado mientras cantaban el himno. Según información de The New York Times, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, excongresista, estuvo con Trump en el palco privado.