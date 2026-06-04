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    Knicks reacciona a tiempo ante Spurs y se queda con la primera de la finales de la NBA

    El monarca de la Conferencia Este se impuso por 105-95 en el Juego 1 de la definición. El siguiente duelo será el viernes.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos

    En un vibrante duelo, San Antonio Spurs y New York Knicks disputaron el Juego 1 de la finales de la NBA, en el Frost Bank Center, de Texas. El monarca de la Conferencia Este reaccionó a tiempo e impuso sus condiciones por 105-95.

    Spurs comenzó bien en el primer cuarto. Gracias a tiros libres de Stephon Castle y Dylan Harper, además de triples de Julian Champagnie y Harrison Barnes, sacaron una diferencia de 27 a 19. Sin embargo, Knicks remontó y en el último cuarto pasó adelante en el marcador, con una gran actuación de Jalen Brunson, que cosechó un total de 30 puntos, tres rebotes y dos asistencias.

    Cabe destacar que Knicks no disputaba una instancia de este tipo desde hace 27 años. Llegaron a las finales luego de realizar una campaña histórica en la que dominaron la Conferencia Este, con un récord total de 12-2 en los playoffs y una racha activa de 11 victorias consecutivas.

    En tanto, el elenco de San Antonio retorna a las finales tras 12 años de ausencia. Registraron una espectacular remontada en la Conferencia Oeste, en la que superaron las expectativas y dejaron en el camino a Oklahoma City Thunder, uno de los grandes favoritos para quedarse con el trofeo.

    Así se jugarán las finales restantes de la NBA

    • 5 de junio: San Antonio Spurs vs. New York Knicks, 20:30 horas.
    • 8 de junio: New York Knicks vs. San Antonio Spurs, 20:30 horas.
    • 10 de junio: New York Knicks vs. San Antonio Spurs, 20:30 horas.
    • 13 de junio: San Antonio Spurs vs. New York Knicks, 20:30 horas (si es necesario).
    • 16 de junio: New York Knicks vs. San Antonio Spurs, 20:30 horas (si es necesario).
    • 19 de junio: San Antonio Spurs vs. New York Knicks, 20:30 horas (si es necesario).
    Más sobre:BásquetbolNBAKnicksSpurs

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