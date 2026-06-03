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    Prodigio y acérrimo lector: la historia de Victor Wembanyama, el gran líder de los Spurs que va por el anillo de la NBA

    La figura francesa de San Antonio no solo destaca por el gran talento que posee, sino también por su marcada afición por los libros.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Victor Wembanyama, la gran estrella de los Spurs que va por el anillo de la NBA. Foto: @spurs/X.

    El renacer de San Antonio Spurs en la NBA tiene las bases en un sólido proyecto que hoy lo tiene como favorito ante New York Knicks para quedarse con el anillo después de 12 años. En ese sentido, el éxito se ha sostenido en su vieja fórmula de desarrollar talento propio y mantener estabilidad en todas las áreas de la organización.

    Luego del retiro de los históricos Manu Ginóbili, Tim Duncan y Tony Parker, su reconstrucción comenzó con la llegada del francés Victor Wembanyama en el Draft de 2023.

    El pívot de 2,24 metros está marcando una época en la franquicia texana y, para los especialistas, su juego está cambiando la concepción del básquetbol. El entrenador Mitch Johnson así lo cree y explica las razones de que la estrella europea está siendo emulada en todo el mundo.

    “Sí, el juego está cambiando ante nuestros ojos. Esos muchachos probablemente están a la vanguardia de esa evolución del juego. Tienes a un niño alto y le dices que vas a hacer pantalla y luego jugarás debajo de la canasta”, expresó.

    “Wemby tiene una visión de lo que quiere ser como jugador y persona, y el esfuerzo y compromiso es algo que nunca he visto”, agregó el coach sobre su pupilo.

    Origen lejos del aro

    Los comienzos de Wemby estuvieron lejos de los aros de básquetbol. Oriundo de Le Chesnay, comenzó como arquero de fútbol y judoca, pero poco a poco, su madre, quien en su juventud había practicado baloncesto, lo fue introduciendo en este mundo.

    Su altura y sus condiciones rápidamente lo hicieron destacar a nivel local. “Tiene una destreza y una técnica extraordinarias para un jugador tan alto. Hace pases sin mirar, dribla y tiene una gran visión del juego”, contaba Pascal Donnadieu, técnico del Nanterre 92, su primer equipo.

    “No creo que hayamos visto nunca un talento así en Francia. Y francamente, rara vez lo he visto en el mundo. A esa edad, ya mide 2,19 y puede tirar. Y sobre todo, para mí, es inteligente”, agregaba en esa época Rudy Gobert, hoy en Minnesota.

    Entremedio, tuvo un breve préstamo en el Centre Fédéral de Basket-Ball, y continuó en el Asvel y el Metropolitans 92 antes de desembarcar en los Spurs.

    El 22 de junio de 2023 fue seleccionado en el primer lugar del Draft, consolidándose como pieza clave en la resurrección de San Antonio en la NBA. Al año siguiente, además, fue una de las figuras del equipo francés que se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París y fue incluido en el quinteto ideal de la cita.

    Esta temporada ha sido sobresaliente para el pívot galo, quien ha sido el eje del retorno de los Spurs a las finales de la NBA después de 12 años, promediando 25 puntos por partido.

    Pasión por los libros

    Fuera de la cancha, Wembanyama también hace noticia, pero por un aspecto poco común en los deportistas de hoy: la lectura. En diversas entrevistas y publicaciones en redes sociales, el basquetbolista ha comentado sagas de fantasía, ficción e historias psicológicamente densas con el mismo enfoque que dedica al análisis de partidos de baloncesto.

    De hecho, sus hábitos de lectura difieren bastante de lo que consumen otros deportistas, los que generalmente se vuelcan por libros de autoayuda o biografías. En su caso, su selección se inclina profundamente hacia la ficción especulativa, mundos moralmente ambiguos y personajes obligados a enfrentarse a sistemas más grandes que ellos mismos.

    Hace un tiempo explicó a The Sporting News por qué leía sobre fantasía. “Lo único que me permite, más que las series de televisión, más que cualquier otra cosa, escapar del mundo real”, reveló.

    El mismo medio señala que durante varios partidos de la temporada 2024, apareció con El pistolero, de Stephen King. También se le vio leyendo Alchemised, de Sen Lin Yu. Un texto de más de 1.000 páginas, con una intrigante historia.

    También, en otra ocasión, se presentó con La tienda de los suicidios, del francés Jean Teulé, una novela que narra la historia del hijo menor de una familia que lleva generaciones regentando una tienda de suicidios, dado que el mundo se ha vuelto deprimente e inhabitable desde el punto de vista medioambiental. El protagonista sorprende a sus parientes al encontrar alegría en la vida.

    Con esa misma pasión, Victor Wembanyama va en busca de quedar en la historia grande de los Spurs.

    Más sobre:NBASan Antonio SpursVictor WembanyamaMitch JohnsonNew York Knicks

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