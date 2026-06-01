Adiós de leyendas, reconstrucción y el factor Wembanyama: el camino de San Antonio Spurs hacia las Finales de la NBA

Una franquicia histórica de la NBA está más de vuelta que nunca. Los San Antonio Spurs derrotaron en la definición de la Conferencia Oeste a Oklahoma City Thunder, los vigentes monarcas, y se ganaron el derecho de meterse en unas Finales por primera vez desde el curso 2013-2014.

Liderados por emblemas como Victor Wembanyama, De’Aaron Fox y Stephon Castle, el elenco texano se encontró con una versión renovada del éxito y promete figurar en la mejor liga de básquetbol a nivel mundial durante los próximos años. Sin embargo, antes de la mencionada prosperidad, tuvieron que atravesar oscuros pasajes que, muchas veces, hacían extrañar el legado de leyendas como Tim Duncan, Manu Ginóbili o Tony Parker.

En la actualidad, la ilusión aflora nuevamente porque se realizó un extenso proceso de reconstrucción. De estar varias temporadas en los puestos sotaneros, los Spurs sumaron pieza tras pieza para estar listos a la hora de pelear por el anillo. Este miércoles 3 de junio, y después de una larga espera, se medirán ante los New York Knicks, tal como en las Finales de hace 27 años.

Sin el Big 3

Suena la bocina y los San Antonio Spurs festejan el quinto trofeo Larry O’Brien tras vencer al Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. La alegría inunda el AT&T Center (hoy se llama Frost Brank Center), sin saber que aquel sería el último trofeo en más de una década.

¿Qué ocurrió para que una de las franquicias más históricas de la NBA dejara de ser protagonista? La explicación se sostiene, en un primer argumento, a partir del adiós de los principales rostros del equipo. Tim Duncan, considerado el mejor ala pívot de todos los tiempos, estuvo por 19 temporadas vistiendo la camiseta gris y negra y llenó las vitrinas de trofeos. El nacido en Islas Vírgenes de los Estados Unidos fue MVP en dos ocasiones y conquistó cinco campeonatos en casi dos lustros. Sin embargo, su partida llegó en 2016 y marcó el éxodo de las leyendas que inscribieron a fuego su legado en la institución de Texas.

A ‘The Big Fundamental’ le siguió Tony Parker, el base francés que llegó en el Draft de 2001 y que perduró en el conjunto de la espuela hasta 2018. En 17 campañas, el galo conquistó cuatro campeonatos y se alzó como el director de orquesta a la hora de hacer funcionar al ‘Big 3′.

El otro integrante de este trío legendario es un emblema al otro lado de la cordillera. Fue el último en llegar y el último en irse. El argentino Manu Ginóbili es considerado el mejor jugador sudamericano que haya participado en la NBA. Tiene los mismos campeonatos que Parker y por varios años fue valorado como el máximo exponente del ‘Euro Step’ (una técnica para anotar que consiste en dar pasos hacia el costado). El transandino vive y respira San Antonio, por lo que su estadía en el equipo también fue prolongada: permaneció por 16 cursos, desde 2002 a 2018.

La salida de estos jugadores franquicia mermó el poderío de los Spurs en la liga. Pero no fue la única. Gregg Popovich, el entrenador con mayor cantidad de victorias en la historia de la NBA, permaneció hasta 2025 pero tuvo que dar un paso al costado por un complejo problema de salud. Pese a que intentó revertir el magro panorama en el último tiempo, no logró evitar la seguidilla de malos resultados. Sí lo hizo su sucesor, Mitch Johnson, quien agrupó el talento de años de reconstrucción en un joven núcleo de basquetbolistas.

Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker hicieron historia con cinco campeonatos en San Antonio Spurs.

Armando a un equipo que promete ser campeón

Si bien las leyendas se marcharon el 2018, no fue hasta el 2020 que comenzó una reconstrucción completa en San Antonio. Para esa campaña, los texanos cortaron una racha de 22 presencias consecutivas en Playoffs y fijaron el rumbo en armar una plantilla desde cero.

A raíz de un pobre récord de 32 victorias y 39 derrotas, se adjudicaron el pick 11 del Draft. Ahí arribó Devin Vassel, escolta que surgió como la primera pieza del proyecto. Luego, el año 2023 fue notablemente peor, con un paupérrimo registro de 22-60. Sin embargo, aquel mal rendimiento trajo un beneficio: se quedaron con la primera elección de la lotería, donde aparecía el novato sensación Victor Wembanyama.

El pívot francés, de una espigada estatura de 2,24 mts., fue la piedra angular que tanto habían estado esperando. El europeo recibió rápidamente los consejos de Duncan y Ginóbili, empapándose con la cultura y el legado de la franquicia. De hecho, estos mentores influyeron de tal modo en él, que no tardó en romper récords: fue elegido Novato del Año en 2024 y superó la cantidad de bloqueos por un jugador en su primera temporada.

Victor Wembanyama hizo historia en su año como novato. Scott Wachter

Con el aterrizaje del galo, otros prometedores basquetbolistas se sumaron con los años. En 2025, fue el turno de Castle, que también ganó el Rookie of the Year. Posteriormente, recaló Dylan Harper, hijo de Ron Harper, multicampeón con los Chicago Bulls de Michael Jordan. El último fue De’Aaron Fox, estrella consolidada que arribó desde Sacramento Kings en un traspaso que incluyó varias rondas del Draft.

Con esta amalgama de talento, los Spurs demostraron que estaban listos para competir. Volvieron a los Playoffs tras seis años de ausencia y rápidamente tumbaron a Portland Trail Blazers y Minnesota Timberwolves para llegar a la definición del Oeste. Su víctima más reciente fue OKC, que aparecía como el gran rival a batir por su estatus de campeón defensor.

Sin embargo, para un Wemby que llegaba como el Mejor Defensor del Año (primera vez que alguien lo gana por votación unánime), el desafío que planteó el Thunder no fue impedimento. El francés promedió 27.3 puntos, 10.9 rebotes, 3.1 asistencias y 2.7 tapones por partido en la serie, dejando en el camino a Shai Gilgeous Alexander, el canadiense que le había arrebatado el MVP por segundo año consecutivo.

Ahora, San Antonio está ante la gran chance de conquistar su sexto anillo de la NBA. Los adversarios serán los New York Knicks, que jugarán sus primeras Finales desde 1998-1999. Justamente, en esa temporada ambas franquicias se enfrentaron y fue el primer título de Duncan. ¿Se repetirá la historia o los neoyorquinos consumarán la revancha?