¿Quién fue el Presidente que hizo el discurso más largo y corto en la historia de las cuentas públicas?

La historia de la Cuenta Pública, el acto republicano donde el Presidente de la República expone ante el Congreso Pleno el estado administrativo y político de la nación, tendrá un nuevo episodio este lunes 1 de junio, con la primera vez de José Antonio Kast encabezando al país. Y una de las preguntas que surgen en estas instancias es: ¿en cuánto tiempo el jefe de Estado podrá concentrar su rendición sobre la gestión de sus primeros meses de gobierno y presentar los principales proyectos y ejes para el futuro?

Lo cierto es que eso se conocerá en las próximas horas, sin embargo, sí se puede recordar quiénes han sido los antecesores de Kast que han realizado los discursos más largos y cortos frente a la nación.

Y es el expresidente Gabriel Boric el Mandatario que protagonizó el discurso más largo de la historia. El 1 de junio de 2023, en su segunda Cuenta Pública, batió el récord histórico con 3 horas y 36 minutos . En un año que estuvo marcado por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Los 216 minutos que utilizó Boric superaron a quien mantenía hasta ese entonces ese primer lugar: en 1993 Patricio Aylwin dio su mensaje a la nación en 3 horas y 10 minutos (190 minutos), el que se mantuvo como el más largo por 30 años.

De hecho, durante sus cuatro años de administración, Boric se transformó en el Presidente que más tiempo ocupó en promedio en sus discursos ante el Congreso Pleno: 152 minutos en 2025; 166 minutos en 2024, 216 minutos en 2023 y 133 minutos en 2022, se decir un promedio de 167 minutos (2 horas y 47 minutos).

Los discursos más cortos

Por otro lado, para encontrar a quienes menos tiempo ocuparon en sus mensajes a la nación hay que retroceder varias décadas.

Fue Juan Antonio Ríos quien en 1942 realizó, hasta ahora, el discurso más corto de una Cuenta Pública, de que se tenga registro. Este solo duró 27 minutos.

El segundo en esta lista de los con mejor “poder de síntesis” es Carlos Ibáñez del Campo. Su discurso de 1958 duró solo 40 minutos .

En tanto, en 1941, Pedro Aguirre Cerda dio su discurso en una hora exacta.

Desde el retorno a la democracia

Los discursos de los mandatarios, posteriores al retorno a la democracia, han tenido duraciones muy disímiles.

Y si bien Aylwin tiene el segundo mensaje con más extensión, en sus cuatro años el tiempo utilizado en sus palabras es muy inferior al de Boric. Así, el democratacristiano ocupó en promedio 142 minutos (2 horas y 22 minutos).

Su sucesor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle promedió 120 minutos (las mismas 2 horas que promedió, por ejemplo, Salvador Allende en sus tres cuentas públicas).

En tanto, durante sus seis años de mandato, Ricardo Lagos promedió una hora y media (93 minutos) en sus intervenciones antes el Congreso Pleno, el más bajo desde 1990.

A su vez, Michelle Bachelet, tuvo que encabezar ocho cuentas públicas, durante sus dos mandatos y promedió 109 minutos en sus discursos (una hora y 49 minutos). Sin embargo, la exjefa de Estado tiene la particularidad de poseer el discurso más corto desde el retorno a la democracia, con 75 minutos (una hora y 15 minutos) en 2026, durante su primera Cuenta Pública.

Finalmente, Sebastián Piñera en sus dos mandatos también tuvo que realizar ocho discursos. Y en promedio los mensajes del fallecido exmandatario duraron 115 minutos, su última Cuenta Pública duró una hora y 40 minutos.