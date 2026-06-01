En Cerro Castillo: Kast encabezará este lunes cumbre oficialista para dar a conocer detalles del plan de seguridad

“José Antonio Kast Rist, Presidente de la República, tiene el agrado de invitarlo a la exposición ‘Desafíos de seguridad’”, se lee en la invitación que les llegó a parlamentarios y principales dirigentes de los partidos de derecha que respaldan al gobierno.

La convocatoria es para este lunes 1 de junio, a partir de las 18.00 horas, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo ubicado en Viña del Mar.

Así, el Mandatario encabezará -con la presencia de los ministros de su comité político, entre ellos el titular de Seguridad, Martín Arrau- la cita con el objetivo de entregar los detalles del plan de seguridad, el que ha sido duramente cuestionado durante las últimas semanas.

Kast recibirá a los personeros del sector unas horas después de presentar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, la que tendrá como uno de sus ejes centrales el área de seguridad, una de sus principales banderas de la campaña presidencial bajo el denominado “gobierno de emergencia”.

El manejo en esta materia se ha transformado en el principal flanco de Kast durante su administración. Sin ir más lejos, el pasado 19 de mayo ajustó su gabinete y removió de la cartera Seguridad a Trinidad Steinert, quien enfrentó varias controversias, entre ellas reconocer que no tenían un plan de seguridad listo.

En su lugar asumió Arrau, quien tampoco ha estado exento de polémicas. Hace unos días el exministro de Obras Públicas reconoció que la política nacional de seguridad de la administración de Gabriel Boric “era suficiente”, y que bajo ese marco estaban trabajando. Esto provocó que la oposición lo criticara y que en la derecha se generara incomodidad. A juicio del sector, cometió un error al destacar una materia que siempre criticaron durante la contienda electoral.

En este escenario, durante su Cuenta Pública el Jefe de Estado comunicará el impulso de 25 proyectos de ley, varios de los cuales ya se encuentran en discusión en el Congreso, como las iniciativas sobre tiempos de flagrancia y juicios en ausencia.

También sumarán tres propuestas nuevas impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas figura un proyecto contra las incivilidades y el vandalismo, que buscará establecer sanciones para conductas como rayados o daños al mobiliario público, incluyendo la eventual pérdida de determinados beneficios sociales.

Sin embargo, en el gobierno reconocen que el principal anuncio del área será otro: el plan destinado a fortalecer la carrera funcionaria de Carabineros y aumentar la dotación policial.

En la antesala de su alocución ante el Congreso, Kast encabezó este domingo en Villa Alemana, Región de Valparaíso, la sexta edición del diálogo ciudadano Presidente Presente.

Ahí, junto con defender lo que ha hecho su administración hasta ahora, adelantó que el Ejecutivo trabaja en el plan de los 50 barrios críticos, con mayor presencia policial y copamiento territorial en zonas priorizadas.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, añadió que el gobierno trabaja en un proyecto de ley para crear un registro de personas que cometan actos vandálicos, con el objetivo de que puedan perder ciertos beneficios sociales. Según explicó, la iniciativa apuntaría a quienes agredan a carabineros, destruyan paraderos, rayen museos o dañen viviendas de vecinos.

El gobierno apuesta a que esta semana tengan un fuerte foco en seguridad, una de las materias que buscan lucir tras la Cuenta Pública y con la que esperan conseguir un alza en la adhesión ciudadana.

Arrau se desplegará en el asunto y expondrá en el Congreso Nacional el plan: el martes en el Senado y el miércoles haría lo propio en la Cámara. Si bien los diputados lo citaron para este mismo lunes a la Comisión de Seguridad, el secretario de Estado no podrá concurrir y, según comunicaron en el sector, pidió que se moviera para el día miércoles.

El Presidente, en diferentes entrevistas televisivas concedidas el sábado y que se emitieron este domingo, aseguró que en seguridad han avanzado mucho más que el gobierno anterior. “Están funcionando de mejor manera los operativos policiales”, indicó, por ejemplo, en CHV.