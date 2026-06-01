CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En Cerro Castillo: Kast encabezará este lunes cumbre oficialista para dar a conocer detalles del plan de seguridad

    Luego de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente tendrá un encuentro a partir de las 18.00 horas con los principales dirigentes del sector en el Palacio Presidencial de Viña del Mar.

    Paula CatenaPor 
    Paula Catena

    “José Antonio Kast Rist, Presidente de la República, tiene el agrado de invitarlo a la exposición ‘Desafíos de seguridad’”, se lee en la invitación que les llegó a parlamentarios y principales dirigentes de los partidos de derecha que respaldan al gobierno.

    La convocatoria es para este lunes 1 de junio, a partir de las 18.00 horas, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo ubicado en Viña del Mar.

    Así, el Mandatario encabezará -con la presencia de los ministros de su comité político, entre ellos el titular de Seguridad, Martín Arrau- la cita con el objetivo de entregar los detalles del plan de seguridad, el que ha sido duramente cuestionado durante las últimas semanas.

    Kast recibirá a los personeros del sector unas horas después de presentar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, la que tendrá como uno de sus ejes centrales el área de seguridad, una de sus principales banderas de la campaña presidencial bajo el denominado “gobierno de emergencia”.

    El manejo en esta materia se ha transformado en el principal flanco de Kast durante su administración. Sin ir más lejos, el pasado 19 de mayo ajustó su gabinete y removió de la cartera Seguridad a Trinidad Steinert, quien enfrentó varias controversias, entre ellas reconocer que no tenían un plan de seguridad listo.

    En su lugar asumió Arrau, quien tampoco ha estado exento de polémicas. Hace unos días el exministro de Obras Públicas reconoció que la política nacional de seguridad de la administración de Gabriel Boric “era suficiente”, y que bajo ese marco estaban trabajando. Esto provocó que la oposición lo criticara y que en la derecha se generara incomodidad. A juicio del sector, cometió un error al destacar una materia que siempre criticaron durante la contienda electoral.

    En este escenario, durante su Cuenta Pública el Jefe de Estado comunicará el impulso de 25 proyectos de ley, varios de los cuales ya se encuentran en discusión en el Congreso, como las iniciativas sobre tiempos de flagrancia y juicios en ausencia.

    También sumarán tres propuestas nuevas impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas figura un proyecto contra las incivilidades y el vandalismo, que buscará establecer sanciones para conductas como rayados o daños al mobiliario público, incluyendo la eventual pérdida de determinados beneficios sociales.

    Sin embargo, en el gobierno reconocen que el principal anuncio del área será otro: el plan destinado a fortalecer la carrera funcionaria de Carabineros y aumentar la dotación policial.

    En la antesala de su alocución ante el Congreso, Kast encabezó este domingo en Villa Alemana, Región de Valparaíso, la sexta edición del diálogo ciudadano Presidente Presente.

    Ahí, junto con defender lo que ha hecho su administración hasta ahora, adelantó que el Ejecutivo trabaja en el plan de los 50 barrios críticos, con mayor presencia policial y copamiento territorial en zonas priorizadas.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, añadió que el gobierno trabaja en un proyecto de ley para crear un registro de personas que cometan actos vandálicos, con el objetivo de que puedan perder ciertos beneficios sociales. Según explicó, la iniciativa apuntaría a quienes agredan a carabineros, destruyan paraderos, rayen museos o dañen viviendas de vecinos.

    El gobierno apuesta a que esta semana tengan un fuerte foco en seguridad, una de las materias que buscan lucir tras la Cuenta Pública y con la que esperan conseguir un alza en la adhesión ciudadana.

    Arrau se desplegará en el asunto y expondrá en el Congreso Nacional el plan: el martes en el Senado y el miércoles haría lo propio en la Cámara. Si bien los diputados lo citaron para este mismo lunes a la Comisión de Seguridad, el secretario de Estado no podrá concurrir y, según comunicaron en el sector, pidió que se moviera para el día miércoles.

    El Presidente, en diferentes entrevistas televisivas concedidas el sábado y que se emitieron este domingo, aseguró que en seguridad han avanzado mucho más que el gobierno anterior. “Están funcionando de mejor manera los operativos policiales”, indicó, por ejemplo, en CHV.

    Más sobre:Kastcerro castillola tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colombia: Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    Restore Britain, la amenaza para Nigel Farage desde la extrema derecha británica

    ¿Quién fue el Presidente que hizo el discurso más largo y corto en la historia de las cuentas públicas?

    Más allá del Presidente: los protagonistas incidentales de la Cuenta Pública en la historia reciente de Chile

    Irán acusa a Estados Unidos de “violar el alto al fuego” y apunta a Israel como motivo de la falta de un acuerdo de paz

    Lo más leído

    1.
    Confesiones de Palacio: las crisis del gobierno de Boric por dentro

    Confesiones de Palacio: las crisis del gobierno de Boric por dentro

    2.
    Kast defiende su gestión antes de la Cuenta Pública y anticipa medidas contra incivilidades y migración irregular

    Kast defiende su gestión antes de la Cuenta Pública y anticipa medidas contra incivilidades y migración irregular

    3.
    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    4.
    Seguridad, recortes y costo de la vida: los flancos que la oposición instala antes de la Cuenta Pública de Kast

    Seguridad, recortes y costo de la vida: los flancos que la oposición instala antes de la Cuenta Pública de Kast

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial
    Chile

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    ¿Quién fue el Presidente que hizo el discurso más largo y corto en la historia de las cuentas públicas?

    Más allá del Presidente: los protagonistas incidentales de la Cuenta Pública en la historia reciente de Chile

    Hacienda ha ahorrado casi US$1.600 millones, gracias a cambios al Mepco que produjeron alza histórica de bencinas en marzo
    Negocios

    Hacienda ha ahorrado casi US$1.600 millones, gracias a cambios al Mepco que produjeron alza histórica de bencinas en marzo

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos
    Tendencias

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial
    El Deportivo

    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial

    “Acuña quedó afuera; a Montiel lo iban a limpiar y no pudieron”: la acusación de Caruso Lombardi tras la lista de Scaloni

    Adiós de leyendas, reconstrucción y el factor Wembanyama: el camino de San Antonio Spurs hacia las Finales de la NBA

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Colombia: Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral
    Mundo

    Colombia: Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral

    Restore Britain, la amenaza para Nigel Farage desde la extrema derecha británica

    Irán acusa a Estados Unidos de “violar el alto al fuego” y apunta a Israel como motivo de la falta de un acuerdo de paz

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas