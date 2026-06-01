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    Restore Britain, la amenaza para Nigel Farage desde la extrema derecha británica

    De “partido de un solo hombre” al favorito de Elon Musk, la tienda encabezada por Rupert Lowe amenaza con hacerle difícil la vida al impulsor del Brexit y líder de Reform UK.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Rupert Lowe, líder de Restore Britain.

    “La revolución se come a sí misma”: la frase, generalmente asociada a la izquierda, parece hoy ser relevante para la extrema derecha británica. Nigel Farage, el líder de Reform UK que se hizo conocido como uno de los principales impulsores del Brexit, llevaba meses como el político que lideraba las encuestas, pero ahora que se vienen elecciones en Makerfield, un rival nacido de su propia tienda le acecha.

    Confundirse sería fácil: otro partido con “Re-algo”. Rupert Lowe, parlamentario salido de Reform UK, hoy lidera Restore Britain, un partido que se declara más extremo y más antimigrante que Farage, y que de paso agrega un tercer “Re” al escenario político británico, después de Reclaim, del actor y activista político Laurence Fox, también situado a la extrema derecha.

    Si la batalla de Farage era contra la izquierda de los laboristas, este nuevo enemigo tiene el beneplácito de Elon Musk y amenaza seriamente con dividir votos y ralentizar, o incluso detener, el aumento en popularidad que venía teniendo Reform UK.

    Lowe, un empresario acaudalado, fue uno de los nuevos diputados de Reform UK de Nigel Farage en las elecciones generales de 2024. Esto hasta que se hizo expulsar, en una batalla de popularidad y extremismo contra el líder del partido.

    A diferencia de otros rivales que le han aparecido a Farage en su propio partido, Lowe cuenta con los recursos económicos y el apoyo en línea: tan importantes como X son sus 1,2 millones de seguidores en Facebook. Esto ha hecho que algunos llamen a las elecciones de Makerfield “las elecciones del algoritmo”.

    Lowe, entonces diputado de Reform UK, fue suspendido en marzo pasado tras describir a la colectividad, bajo el liderazgo de Farage, como un “partido de protesta liderado por el Mesías”. Abandonó Reform UK para fundar su propio partido, Restore Britain.

    La expulsión en sí misma tenía sentido. Farage es lo suficientemente astuto como para saber que debe controlar su flanco derecho, si pretende “desdiabolizarse” y llegar al mainstream de la política británica. Lowe, entre otras cosas, pretende obligar al Servicio Nacional de Salud (NHS) a contratar a ciudadanos británicos en lugar de extranjeros y abolir el sistema de asilo, cosas que Farage no aprueba.

    Rupert Lowe, parlamentario británico, anunciando su nuevo partido Restore Britain.

    En este enfrentamiento, Lowe presenta al líder de Reform UK como un conciliador débil. Mientras que Farage mencionaba con cautela a la política de su partido sobre deportaciones, Lowe habla alegremente de expulsar a “millones” de personas.

    Ahora, Restore Britain muestra indicios de expandirse más allá del ámbito digital y del bastión de Lowe en Norfolk. Está generando suficiente interés como para amenazar las posibilidades de Reform UK frente a Andy Burnham, del Partido Laborista, en las elecciones parciales de Makerfield en junio. Los focus group de los encuestadores y los testimonios sugieren un sorprendente grado de apoyo.

    Entre otras cosas, Lowe se ha comprometido a prohibir la carnicería ritual musulmana y judía que permiten que haya carne halal y kosher. Además, ha propuesto deportar a “inmigrantes legales que se niegan a hablar inglés, no trabajan, reciben subsidios, viven en viviendas sociales o nos odian activamente”, así como a personas con doble nacionalidad.

    El líder de Reform UK, Nigel Farage, interviene durante un programa especial de la BBC, el 28 de junio de 2024. Peter Byrne

    Para junio, las elecciones parlamentarias en Makerfield pueden ser un test para las dos extremas derechas. Si antes se pensaba que la batalla por el escaño sería entre los laboristas y Reform UK, Restore Britain amenaza con hacer que Nigel Farage pierda votos y, curiosamente, termine haciendo ganar al oficialista Andy Burnham.

    Las encuestas sugieren que Restore Britain cuenta actualmente con un 7% de apoyo. En una contienda tan reñida, con Reform UK tres puntos por detrás del Partido Laborista, esto puede marcar una diferencia crucial en el resultado. El apoyo a Restore Britain en Makerfield parece estar creciendo y, según indicios, Lowe está siendo percibido como un candidato serio, mientras que Farage no.

    Tras décadas de amenazar a los conservadores desde la derecha, Farage se enfrenta ahora a su propia amenaza desde la periferia. Y Lowe está utilizando la misma estrategia del líder de Reform UK para llamar la atención y ganar terreno.

    Por el momento, Farage ha logrado mantenerse en el punto medio, protegiendo sus límites al negarse a colaborar con figuras de extrema derecha como Tommy Robinson. Cuenta con musulmanes en puestos destacados dentro del partido, aunque Reform UK muestra un fuerte prejuicio antiislámico.

    El líder de Reform UK, Nigel Farage, llega con el presidente del partido, Richard Tice, para hablar con los medios en Londres, el 5 de julio de 2024. Belinda Jiao

    La amenaza que representa Lowe es similar a la que supuso Éric Zemmour para Marine Le Pen en Francia, aunque con un sistema electoral menos permisivo. Farage no teme ser desplazado, sobre todo cuando es hoy el político más popular de Reino Unido, pero en un mundo de multipartidismo, incluso una pequeña división podría costarle escaños.

    En declaraciones al diario The Telegraph, Farage afirmó que Burnham, el candidato laborista, estaría “encantado” con el aumento de popularidad de Lowe. “Elon Musk ha decidido intentar dividir a la derecha de la política británica lo mejor que pueda. Esto es apoyar a un partido que es un solo hombre con una cuenta en redes sociales. No tengo ni idea de lo que pretende conseguir”, comentó.

    Más sobre:Reino UnidoReform UKNigel FarageRupert LoweRestore BritainElon MuskLaboristasMakerfieldMundo

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