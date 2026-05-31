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    Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta por la presidencia de Colombia

    Con un 99% de las mesas informadas, el candidato de la derecha radical se situó en la primera posición con un 43,72% mientras que el representante oficialista obtuvo el 40,92%.

    Por 
    Javiera Ortiz
     
    Lya Rosen
    Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

    El abogado representante de la ultraderecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el senador de izquierda Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en la nación sudamericana, luego de imponerse este domingo en la primera ronda de elecciones marcadas por una alta participación.

    El candidato del movimiento Defensores de la Patria se situó en la primera posición con un 43,72%, mientras que la figura de Pacto Histórico, y de la continuidad del proyecto progresista del actual mandatario, Gustavo Petro, se ubicó en el segundo lugar con un 40,92%.

    La jornada electoral concluyó a las 16.00 hora local, después de ocho horas de votación en todo el país. Tras el cierre de las urnas y el conteo, la Registraduría Nacional informó, ya con un 99% de las mesas informadas, que Cepeda y De la Espriella deberán enfrentarse en un balotaje el próximo 21 de junio, al no alcanzar ninguno la mayoría más uno necesaria para la elección en primera vuelta.

    Las urnas estuvieron abiertas entre las 8.00 y las 16.00 hora local, en una jornada que contó con 122.020 mesas habilitadas en Colombia y en el extranjero, para que ejercieran su derecho a voto los más de 41 millones de ciudadanos que estaban habilitados para participar en las elecciones.

    En total, se instalaron 13.742 puestos de votación, mientras que 67 países contaron con puntos habilitados para recibir el sufragio de los colombianos residentes fuera del territorio nacional.

    Las encuestas previas ya anticipaban un escenario estrecho entre Cepeda y De la Espriella, cuyas campañas estuvieron marcadas por cuatro temas centrales: seguridad y orden público, corrupción, salud y economía.

    El ganador entre el abogado y el senador, acompañado por sus respectiva fórmulas vicepresidenciales -José Manuel Restrepo o Aida Quilcué-, asumirá la presidencia el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.

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