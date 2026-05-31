Cómo se vivió la última jornada del Día del Patrimonio: registró una alta convocatoria a lo largo del país

Segunda y última jornada del Día del Patrimonio registró una alta convocatoria a lo largo del país

La fiesta cultural del Día del Patrimonio cerró este domingo con una segunda jornada marcada por una amplia convocatoria en sus diferentes actividades. Se trató de la versión número 27 de la celebración que, en total, contó con más de 4 mil panoramas a lo largo del país.

“Estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado esta jornada, y orgullosos de que el 100% de las comunas del país estén participando en esta fiesta que ha convocado más de 4 mil actividades”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga. La autoridad también recalcó que algunos espacios de su cartera recibieron un 30% adicional de visitas , en comparación con el año pasado.

Actividades de la última jornada

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, junto con el secretario de Estado Undurraga, visitaron este domingo 31 de mayo la muestra de autos antiguos “Motores con Historia un recorrido por el patrimonio móvil de Chile”, situada frente a La Moneda.

La demostración, que expone la trayectoria móvil del país a partir de la década de 1920, se presentó en formato de caravana con más de 50 automóviles antiguos. El recorrido de los vehículos comenzó a las 10:00 en el Club Hípico, donde avanzaron hacia el frontis de la sede de Gobierno. Allí, con una convocatoria especialmente familiar, el público pudo fotografiarse en los modelos.

Segunda y última jornada del Día del Patrimonio registró una alta convocatoria a lo largo del país

En una jornada que contó con la participación de su presidenta, Rosanna Costa, el Banco Central de Chile recibió a cerca de 2.000 visitantes en el marco del evento.

Los participantes de la instancia pudieron ver una muestra temporal de ocho reales coloniales, además de caminar por los principales espacios del edificio institucional. La instancia, además, contempló tres trayectos adaptados con interpretación en lengua de señas.

Más de 2.600 personas acudieron al Palacio de Gobierno de Santiago. Asimismo, se desarrolló la primera edición del Mercadito Patrimonial en calle Nueva York, con organizaciones vinculadas al patrimonio local y emprendedores.

En la comuna de Santiago, en específico, se realizaron sobre 70 actividades organizadas por el Municipio. Entre ellas, el alcalde Mario Desbordes encabezó una simulación de Concejo Municipal junto a estudiantes, además de recibir a personas en el Palacio Consistorial y realizar un recorrido por el Salón de Honor.

Frente al Museo Nacional de Bellas Artes se instalaron 220 emprendedores en el “Mercado del Patrimonio 2026″.

Segunda y última jornada del Día del Patrimonio registró una alta convocatoria a lo largo del país

Providencia cerró el saldo de la fiesta cultural con más de 1.000 visitas al Palacio Falabella durante la primera jornada del evento, durante el sábado 30.

En esta segunda y última parte del día de los patrimonios, levantaron una feria de emprendedores en Plaza Baquedano, además de diversas muestras en el Centro Cultural Montecarmelo, con obras de teatro, artesanía y gastronomía nacional entre ellas. El Teatro Oriente, ubicado en la Avenida Pedro de Valdivia, recibió en su edificio inaugurado en 1935 visitas guiadas.

De igual forma, la comuna inauguró un mural en honor a la organización Damas de Rojo en el Barrio Triana, desarrollado por la Asociación Gremial Barrio Triana.

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Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural, se desplazó hasta el Teatro Regional de Biobío, en Concepción. En el lugar se ofreció charla y circuito por el edificio diseñado por el Premio Pritzker 2026, Smiljan Radic.

En Viña del Mar, en tanto, se realizó una ruta guiada en el Valparaíso Sporting, la ruta patrimonial vinculada a la hípica, en el hipódromo más antiguo de Latinoamérica.

Las diferentes organizaciones e instituciones que participaron en esta edición del evento cultural levantarán las cifras relativas a la participación ciudadana en las actividades durante los próximos días.