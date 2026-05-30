Alta asistencia a actividades en todo Chile: las postales que deja la primera jornada del Día del Patrimonio

Este 30 de mayo se dio pie al Día del Patrimonio, con una edición que contempla sobre 4 mil actividades a lo largo del país con circuitos, exposiciones y juegos durante este sábado y domingo.

La jornada inaugural del evento incluyó la apertura de las puertas de la sede de Gobierno para la ciudadanía. El titular de la cartera de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, y el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, encabezaron el recorrido iniciado a primera hora en el frontis del Palacio de la Moneda, por la calle Morandé.

Alta asistencia a actividades en todo Chile: las postales que deja la primera jornada del Día del Patrimonio Fotos de Mario Ruiz/Ministerio de las Culturas

“Este es un fin de semana para encontrarnos con nuestra historia. El llamado es a disfrutar, a compartir y a reconocernos. Hoy miramos todos estos edificios patrimoniales de distinta forma, con cariño, respeto, asombro”.

“La invitación es a que no solo el último fin de semana de mayo sea el Día del Patrimonio, sino que todos los días del año vivamos esta fiesta de unidad, que involucra a todas las comunas del país, con más de 4.200 actividades en las que convergen instituciones públicas y privadas, lo que la convierte en un encuentro transversal”, destacó Undurraga.

Alta asistencia a actividades en todo Chile: las postales que deja la primera jornada del Día del Patrimonio DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Primera jornada de la fiesta cultural en Santiago

Tras el tránsito por la sede del Ejecutivo, el titular de Culturas visitó el Museo Histórico Nacional (MHN) en compañía del público asistente, donde participó en una de las 1.000 actividades con accesibilidad disponibles y recorrió la muestra permanente.

En el marco del evento cultural, para que quienes tengan baja visión puedan acceder a la experiencia, el MHN exhibirá objetos patrimoniales que pueden ser tocados y que emiten algunos sonidos.

Alta asistencia a actividades en todo Chile: las postales que deja la primera jornada del Día del Patrimonio DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La exposición “CMN 100 años”, donde se muestra un recorrido por el patrimonio cultural de Chile, fue inaugurada por el subsecretario de la Cerda, en el Palacio Pereira.

En el ámbito teatral, en el Centro Cultural Ceina de Santiago a las 15:00 horas se presentó la emblemática obra chilena “La pérgola de las flores”, que además fue transmitida en vivo a través de TVN y NTV.

Día del Patrimonio a nivel Regional

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo a lo largo de Chile durante la primera parte de la fiesta cultural, en Viña del Mar, el Presidente José Antonio Kast recibió la visita del público al edificio del Ejecutivo ubicado en Castillo 398.

“Gracias a todas las familias que vinieron a conocer el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en el Día del Patrimonio 2026″, publicó el mandatario en su cuenta de X.

Alta asistencia a actividades en todo Chile: las postales que deja la primera jornada del Día del Patrimonio

En La Serena, la Dirección General del Crédito Prendario, también conocido como “Tía Rica”, abrió las puertas de su edificio construido entre 1946 y 1952, con tasaciones gratuitas de alhajas, exhibición de objetos empeñados y actividades de difusión sobre el acceso a créditos con garantía prendaria.

La Fundación ProPaleo presentó en Iquique la “Cumbre de Tiranosáuridos: 120 años del rey”, con una colección de réplicas de cráneos a escala real y aprendizajes sobre la evolución del rey de los dinosaurios.

En la ciudad Santa Cruz, ubicada en la Región del Maule, se llevó a cabo la apertura de los edificios de Tribunales de Garantía y de Juicio Oral en lo Penal, junto con la posibilidad de conocer las dependencias administrativas y salas de audiencias, con actividades didácticas.

En el parque del estrecho de Magallanes se extienden invitaciones desde las 10:00 horas para ambas jornadas, con actividades y recorridos guiados, que integran el patrimonio, la ciencia y la naturaleza.