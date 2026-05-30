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    Equipos de rescate lograron liberar a cinco personas atrapadas hace más de una semana en una cueva en Laos

    Actualmente las labores de búsqueda continúan para dar con el paradero de otras dos personas que seguirían dentro.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Europa Press

    Entre este viernes y sábado, los equipos de rescate en Xaisomboun, Laos, lograron sacar de una cueva inundada a cinco personas que habían estado atrapadas desde el 20 de mayo cuando ingresaron a este lugar, presumiblemente en búsqueda de oro.

    La organización Rescue Volunteer for People, compartió hace unos días el registro en que los voluntarios celebraron cuando lograron dar con el paradero de cinco de las siete personas que permanecían atrapadas.

    Más tarde, en otros videos publicados este fin de semana se podía ver cuando pudieron sacarlos de la cueva y prestarles el servicio médico correspondiente.

    Sin embargo, las labores de búsqueda continúan, ya que aún no hay información sobre las otras dos personas que componían este grupo.

    Inicialmente diez personas ingresaron a la cueva, tres de ellas lograron salir cuando la situación se complicó y dieron aviso a las autoridades.

    El presidente de Rescue Volunteer for People, Bounkham Luanglath, dijo anteriormente al medio laosiano Vientiane Times que, “respecto a los dos hombres que aún permanecen dentro de la cueva y que aún no hemos localizado, confiamos bastante en que ambos podrían seguir con vida, ya que no hay señales de muerte ni olor fétido o rancio, lo cual es una señal positiva”.

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