Bancada de diputados de RN plantea cinco ejes de emergencia nacional ad-portas de la cuenta pública

Con miras a la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, desde la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) fijaron una hoja de ruta, donde esbozan capítulos de emergencia prioritarios para la agenda legislativa y la gestión pública.

“Queremos que esta cuenta pública marque el inicio de una etapa de soluciones concretas para los problemas reales de los chilenos. Nuestro compromiso es colaborar para que estas prioridades avancen con decisión y permitan mejorar la seguridad, las oportunidades y la calidad de vida de las familias”, explica el subjefe de bancada RN, Eduardo Durán.

Es así como el documento de 18 páginas se configura basándose en cinco “emergencias nacionales” , que son seguridad, mujeres y vida familiar, social, infancia y Estado.

Seguridad

A diferencia del resto de las aristas, que contienen tres ejes temáticos de propuestas cada una, el área de seguridad, cuenta con cinco en el documento.

Denominado como la principal prioridad de los diputados de la colectividad presidida por Andrea Balladares, este capítulo es introducido como una “respuesta legislativa urgente frente a homicidios, secuestros, robos violentos, crimen organizado, ataques a policías y participación creciente de adolescentes en delitos graves”.

Entre las medidas planteadas en el escrito se encuentran una agenda robusta para el combate al crimen organizado, nuevas herramientas para la persecución de este y fortalecimiento a las atribuciones de las policías, además de la protección de estas.

Asimismo, proponen un endurecimiento a las sanciones para delitos graves cometidos por adolescentes, un nuevo estatuto penal para homicidios y secuestros y la generación de incentivos para la reinserción laboral de quienes hayan cumplido condenas.

Diputado Eduardo Durán

Las Mujeres y la Vida Familiar

Dentro de esta categoría, la bancada apunta a una agenda para fortalecer la autonomía económica femenina, además de la promoción de la conciliación entre trabajo y familia y la aceleración en la implementación del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados.

En esta línea, los parlamentarios ubican en sus prioridades avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal, así como la capacitación laboral en sectores de alta productividad, incentivos a la contratación de mujeres y fortalecimiento de programas de apoyo para cuidadoras.

Emergencia social

La arista social del documento se enfoca en el enfrentamiento al déficit habitacional, el orden a las externalidades de la presión migratoria y la respuesta a los desafíos de sostenibilidad demográfica y natalidad.

Sobre este último punto, la hoja de ruta incorpora una Estrategia Nacional de Natalidad y Fortalecimiento de las Familias, para enfrentar el envejecimiento de la población y el descenso en los nacimientos.

En torno a la vivienda, desde RN plantean acelerar la construcción de inmuebles, avanzar en el cierre de campamentos y reforzar el apoyo a la clase media para acceder a la casa propia. El archivo propone, además, abarcar de manera integral las externalidades derivadas de la migración irregular, con fortalecimiento a la capacidad de respuesta de los servicios públicos y la fiscalización.

Infancia

La colectividad sugiere, en materia de infancia, una serie de propuestas para la recuperación en la asistencia y los aprendizajes tras la pandemia, así como un fortalecimiento en la educación parvularia y un enfrentamiento al deterioro en la salud mental en los niños, niñas y adolescentes.

En este contexto también apuntan a un avance en medidas de prevención para la ludopatía juvenil, con regulación a las plataformas de apuestas en líneas y una reducción en la exposición de los menores de edad a los contenidos digitales de riesgo.

Modernización del Estado

Con una reforma al empleo público y administración basada en el mérito, robustecimiento a las normas de probidad y transparencia, racionalización de ministerios, servicios y estructuras administrativas, desde la colectividad proponen una modernización del Estado .

Así, señalan mayores atribuciones para los organismos fiscalizadores y una revisión integral de la estructura estatal, para mejorar la coordinación institucional y eliminar duplicidades.