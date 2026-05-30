Los ejes de la primera Cuenta Pública de Kast

El domingo por la noche, el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso se iluminará. La estrella solitaria de la bandera chilena será proyectada sobre la fachada de la sede legislativa como parte del despliegue preparado por La Moneda para la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

La intervención forma parte de una puesta en escena cuidadosamente trabajada durante las últimas semanas y que, en Palacio, consideran como un hito para dar cuenta de lo realizado hasta ahora y, a su vez, para marcar el término definitivo de la etapa de instalación del gobierno.

Con ese objetivo, Kast se trasladó el jueves por la tarde al Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Desde ese día se ha concentrado por completo en los últimos ajustes del discurso que pronunciará este 1 de junio ante el Congreso pleno.

La elaboración del mensaje ha estado encabezada por el director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, mientras que la arquitectura de la jornada y la puesta en escena han sido coordinadas por el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe “Yeti” Costabal.

Cristián Valenzuela, director de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En el equipo presidencial explican que el trabajo incluyó una revisión exhaustiva de las cuentas públicas realizadas desde el retorno a la democracia. El ejercicio no apuntaba únicamente a identificar contenidos, sino también formatos, duraciones y estilos.

La conclusión fue clara. Lejos de intentar acercarse a los extensos discursos de los últimos años -como el récord fijado por Gabriel Boric en 2023, cuando habló durante tres horas y 36 minutos-, la apuesta será por un mensaje más breve y directo. Entre los ejemplos revisados aparece la Cuenta Pública de Eduardo Frei Ruiz-Tagle de 1998, que se extendió por una hora y 15 minutos. Una duración similar tuvo el primer discurso de la expresidenta Michelle Bachelet en 2006.

La definición también dialoga con la propia autopercepción del Mandatario. “Las personas no buscaron para este momento un gran orador, sino a alguien que ejecute las cosas”, dijo Kast en la primera entrevista que concedió a La Tercera tras asumir la Presidencia.

El Presidente José Antonio Kast. MARIO TELLEZ

Por lo mismo, la Cuenta Pública buscará combinar un balance de gestión con anuncios concretos para la segunda etapa de la administración. Durante las últimas semanas, el Segundo Piso centralizó el seguimiento de los avances ministeriales y el Presidente sostuvo una serie de reuniones bilaterales con integrantes de su gabinete para revisar compromisos, indicadores y las medidas pendientes que podía incorporar en su primera rendición de cuentas.

En materia de seguridad estará una parte importante de los anuncios. No es un asunto menor: es, sin dudas, el factor que le dio el triunfo a Kast . Sin embargo, el ministerio emblema ha tenido una accidentada instalación. Sin ir más lejos, el pasado 19 de mayo el Mandatario debió ajustar las piezas de su gabinete y remover a quien había sido su apuesta personal en la cartera, la exfiscal Trinidad Steinert. La misión ahora está en manos de Martín Arrau.

Durante el discurso se comunicará el impulso de 25 proyectos de ley, varios de los cuales ya se encuentran en discusión en el Congreso, como las iniciativas sobre tiempos de flagrancia y juicios en ausencia.

A ello se sumarán tres propuestas nuevas impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas figura un proyecto contra las incivilidades y el vandalismo, que buscará establecer sanciones para conductas como rayados o daños al mobiliario público, incluyendo la eventual pérdida de determinados beneficios sociales.

Sin embargo, en el gobierno reconocen que el principal anuncio del área será otro. Se trata del plan destinado a fortalecer la carrera funcionaria de Carabineros y aumentar la dotación policial, una de las prioridades definidas por La Moneda desde el inicio de la administración.

La iniciativa contempla mejoras en remuneraciones para aspirantes, bonos trimestrales para funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, además de incentivos vinculados a las escuelas de formación policial. Todo ello, según ha señalado el propio Kast, con el objetivo de frenar la deserción y reducir el déficit de efectivos.

El diseño financiero de la propuesta ha sido trabajado por el ministro Arrau, quien durante las últimas semanas ha sostenido conversaciones con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. En el Ejecutivo aseguran que el compromiso presidencial ha facilitado la disposición para destinar recursos a la iniciativa.

Junto con ello, el gobierno también pretende informar una agenda penitenciaria de mayor alcance que la comprometida durante la campaña. La construcción de nuevos recintos, la ampliación de infraestructura existente y otras medidas destinadas a aumentar la capacidad carcelaria formarán parte del paquete que será presentado ante el Congreso.

El titular de Seguridad, Martín Arrau. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Otro eje relevante estará asociado al crecimiento económico. En Palacio adelantan que varias medidas apuntarán a destrabar inversiones y agilizar permisos, una materia que el oficialismo considera clave para mostrar resultados durante los próximos meses.

También habrá espacio para abordar el proyecto de sala cuna universal . Luego de meses de discusión respecto de su financiamiento, el Ejecutivo se inclina por presentar una fórmula gradual que permita avanzar hacia la cobertura universal sin tensionar aún más el escenario fiscal.

Precisamente, el estado de las finanzas públicas aparecerá en el discurso, aunque sin transformarse en el eje central. En La Moneda consideran necesario contextualizar las condiciones en que se recibió la administración tras el gobierno de Boric, pero recalcan que el objetivo principal será proyectar el futuro más que profundizar en el contraste con la gestión anterior.

La misma lógica explica otra definición adoptada durante las últimas semanas: evitar anuncios destinados a satisfacer a los sectores más duros de la derecha. En esa línea, no está contemplado que anuncie indultos a exfuncionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas condenados por su actuación durante el estallido social .

Hasta ahora, en Palacio aseguran que la Cuenta Pública estará centrada en gestión, seguridad, crecimiento económico y políticas públicas sectoriales (por ejemplo, en educación, el fin del Sistema de Admisión Escolar). Menos aún en una semana marcada por la discusión en el Senado de la megarreforma y por la controversia derivada de la acusación constitucional impulsada por republicanos y el Partido Nacional Libertario contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

La antesala también será intensa. Este sábado, Kast podría tener apariciones en las actividades del Día del Patrimonio que se realizarán en Cerro Castillo. Durante la tarde, grabará entrevistas con los canales de televisión abierta -TVN, Mega, CHV, Canal 13- y CNN Chile, las que serán emitidas el domingo en horario prime, pocas horas antes de su alocución en el Congreso.

Y el domingo, la jornada comenzará temprano. En Villa Alemana se desarrollará una nueva edición de “Presidente Presente” que, según el gobierno, será la más masiva hasta ahora. La actividad convocará a más de 1.500 personas y podría extenderse durante varias horas antes de que el Mandatario vuelva a descansar en la residencia de Viña del Mar antes de enfrentar su primera rendición de cuentas.