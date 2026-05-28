“Presidente Presente” 2.0 y despliegue de ministros: Kast apuesta a “subir el volumen” a su primera Cuenta Pública

Este jueves, el Presidente José Antonio Kast llegará al palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde que hospedará hasta el lunes.

Ahí permanecerá concentrado en los últimos detalles de su primera Cuenta Pública, que se desarrollará el 1 de junio en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

El domingo, el Mandatario hará una pausa dentro de los preparativos para protagonizar una nueva edición de “Presidente Presente”, iniciativa que reúne a Kast y ciudadanos en cabildos abiertos en distintos lugares del país. En esta ocasión, la locación escogida es Villa Alemana, en Valparaíso.

Lo que pretenden en el gobierno es que esa puesta en escena, que se desarrollará durante la mañana del domingo, sea la más masiva hasta la fecha, para lograr darle mayor visibilidad a la cuenta del día siguiente.

La apuesta es ambiciosa debido a que el plan de La Moneda no es solo aprovechar la cuenta pública para hacer un checklist de los avances de los primeros meses de gobierno, sino intentar abrir una nueva etapa política del gobierno, que pondría término al período de instalación.

Para eso, en los últimos días el Mandatario ha intensificado una serie de reuniones bilaterales con ministros y equipos sectoriales para revisar compromisos, monitorear el estado de las principales iniciativas del Ejecutivo y afinar posibles anuncios que puedan ser incorporados en el mensaje presidencial.

Al cierre de esta edición, de hecho, comenzaba una reunión con el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien la semana pasada asumió el cargo en reemplazo de Trinidad Steinert. Ese ajuste ministerial también es parte del diseño de la “segunda etapa” de la administración de Kast.

Además del “Presidente Presente”, ese domingo Kast pretende participar de algunos recorridos en Cerro Castillo por el día del Patrimonio.

Una vez que concluya la cuenta, ese mismo lunes los ministros de Kast iniciarán un despliegue para reforzar los anuncios que haga el Presidente.

De esta forma, el diseño de Palacio es copar con un fuerte despliegue y “subir el volumen” a los anuncios que se realicen ante el Congreso Nacional.