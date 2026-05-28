Francisco Orrego (RN) y AC contra Grau: “Nuestro electorado pide que se cobren las responsabilidades políticas del gobierno de Boric”

Ayer, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) emplazó a Chile Vamos a sumarse a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau que su partido anunció. “(Si no se suman), tendrán que responder frente a su electorado”, planteó.

Sus palabras cayeron pésimo en la coalición que reúne a la UDI y a Renovación Nacional (RN), desde donde salieron a reclamar que hoy, cuando sustentan juntos el gobierno de José Antonio Kast, se acabó el eslogan de la “derechita cobarde”.

A diferencia de sus compañeros de coalición, el diputado Francisco Orrego (RN) coincide con Romero. Es más, hace un llamado al oficialismo a actuar en bloque en torno al eventual libelo contra el extitular de Hacienda. Aquí sus razones.

Republicanos y libertarios anunciaron una acusación contra Grau. Chile Vamos evidenció reparos. ¿Eso da cuenta de que no termina de cuajar el oficialismo?

No. En una materia tan relevante como una acusación constitucional es lógico que algunos se quieran tomar cierto tiempo para poder reflexionar respecto de apoyarla y votar a favor o no votar a favor, pero en ningún caso está en duda la figura del oficialismo ni la lealtad de nuestros partidos con el gobierno de José Antonio Kast. En ningún caso se genera un quiebre al interior de la coalición de gobierno.

Usted anunció que se abre a apoyar la acusación. ¿Por qué?

Porque el artículo 52 de la Constitución, que establece las causales respecto de las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de Estado, menciona como causal infringir la Constitución o las leyes. A mí parecer, sí se acredita, toda vez que hay una infracción a la ley de administración financiera del Estado.

¿Esperaría que el oficialismo actúe en bloque en esto?

No solo esperaría que actuemos en bloque, sino que hago un llamado público a eso.

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) dijo que en Chile Vamos “tendrán que responder ante su electorado” si no respaldan la acusación. ¿Coincide?

Un político siempre tiene que responder a su electorado.

Entonces, sí.

Efectivamente, coincido. Un político, cuando es electo, lo hace en base a ideas y principios. Uno tiene que respaldarlas y defenderlas en el Parlamento. Yo siempre voy a ser juzgado por mi electorado por mis actuaciones. Eso no solo en relación a una acusación constitucional, sino que respecto a la votación de cualquier proyecto de ley: yo tengo que defender los principios de mi sector. Si mi sector considera que me alejo de la defensa de esos principios, me pasará la cuenta cuando sean las próximas elecciones. Es evidente.

¿No apoyar la acusación constitucional contra Grau defraudaría al electorado de Chile Vamos?

Nuestro electorado está pidiendo desde hace bastante rato que se cobren las responsabilidades políticas de aquellas personas que tuvieron una nefasta y triste administración en el gobierno de Gabriel Boric. Presentamos nueve acusaciones constitucionales durante todo ese gobierno. No entiendo por qué ahora generan tanto resquemor.

¿Le preocupa el tono de Romero? En Chile Vamos algunos insinuaron que republicanos no ha abandonado el relato de la “derechita cobarde”, pese a que son gobierno juntos.

En ningún caso me molesta el tono de republicanos. Pero ese concepto no me gusta utilizarlo, no suma al debate. Hoy somos una coalición de gobierno que está sustentando al Ejecutivo. No veo mayores problemas a la hora de legislar: las votaciones de todos los sectores de derecha son bastante uniformes.

Parlamentarios de su partido, como Ximena Ossandón, María José Gatica y Paulina Núñez, han destacado por ser de los más críticos al gobierno. ¿Cómo se lo explica?

Yo solo respondo por mis actos, y mi lealtad está absolutamente con el gobierno de José Antonio Kast. Las decisiones que tomen otros parlamentarios hay que preguntárselas a ellos.

¿Pero perjudica?

Existe el legítimo derecho a tener disenso respecto a la política del gobierno, pero yo, por lo menos, todas las críticas que he hecho al Ejecutivo las he hecho en privado.

¿No es riesgoso el timing de la acusación? Ocurre en momentos en que se quiere avanzar en la megarreforma.

No veo ninguna actitud por parte de la izquierda en torno a abrirse a la discusión del plan nacional de reconstrucción. Es más, en la tramitación de la Cámara fueron bastante obstruccionistas. No creo que una acusación constitucional se pueda utilizar como monedita de cambio para cambiar la postura de Daniel Núñez, Diego Ibáñez o Daniella Cicardini. Yo no voy a renunciar a las atribuciones que me confiere la Constitución para ejercer las responsabilidades políticas respecto de un ministro que no supo estar a la altura y puso en riesgo las arcas fiscales y el honor de la nación.

¿Y el caso de parlamentarios como Pedro Araya (PPD)? Que se abren a respaldar el proyecto.

Si para ellos es más importante colocar sus intereses personales por sobre los intereses del país, es responsabilidad de ellos. Tendrán que responder a su electorado.

¿Teme que con Grau se abra un espiral de AC hacia los ministros de Kast?

Estoy seguro de que la oposición va a comenzar un ciclo de presentación de acusaciones. Y eso no responde a la acusación contra Grau, sino a la misma lógica con la que ellos trabajaron como oposición en Piñera II.

¿Tiene futuro Chile Vamos como coalición? ¿O es tiempo de pensar en algo nuevo?

Es una coalición con bastante historia y respaldo político. Tiene mucha proyección a futuro.

¿Separada de republicanos?

Me gusta el trabajo en conjunto, pero no somos un pacto político. Somos una coalición que hoy trabaja por José Antonio Kast, pero no un pacto que vaya a concurrir, en este momento, de forma conjunta a las elecciones.

¿Hoy se siente más cercano a republicanos que a Chile Vamos?

Siempre me he sentido cercano a republicanos, pero soy un militante de RN hace 22 años.

¿No piensa cambiar eso?

No, eso no va a cambiar en el corto plazo. Tengo 22 años de militancia y me siento bastante cómodo.