Kaiser y acusación constitucional contra Grau: “Si hay error es indefendible; si hubo mala fe, condenable”

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó esta jornada la acusación constitucional que impulsan desde su sector en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto, luego de que dese el gobierno del Presidente José Antonio Kast lo responsabilizara por un “error” de más de US$ 10 mil millones en la proyección de la deuda pública para el periodo 2026-2030.

Consultado al respecto en conversación con Radio Infinita, el excandidato presidencial fue tajante en señalar que este tipo de errores que van asociados, por ejemplo, a un mal cálculo de deuda, “dejan una muy débil situación financiera, pero también reputacional en nuestro estado”.

“Y en ese sentido no puede simplemente desentenderse el Congreso de lo que son sus obligaciones cuando un ministro incumple la ley”, sentenció.

En este sentido, y consultado sobre lo manifestado por el exministro Grau, quien se defendió de la acusación señalando que las diferencias en la proyección corresponden a distintos supuestos macroeconómicos y no a errores de cálculo, Kaiser sostuvo que aquí, “si hay un error, es indefendible. Y si hubo mala fe, es condenable”.

“Pero en uno y en otro caso, lo que usted tiene es una responsabilidad objetiva del ministro de Hacienda”, sostuvo.

Consultado por otra parte sobre las declaraciones de Chile Vamos, desde donde apuntaron a que no era el momento de este tipo de medidas ya que el AC puede perjudicar la discusión de la megarreforma de Kast en el Senado, Kaiser señaló que se podían realizar ambas acciones en paralelo.

“Bueno, yo diría que hay que poder masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Si al final, el Partido Nacional Libertario, nosotros, no somos parte del gobierno, eso es lo primero”, sentenció. “Nosotros sí entendemos que hay ciertas responsabilidades constitucionales de las cuales hay que hacerse cargo”.

Por lo demás, añadió, no es todo Chile Vamos desde donde han manifestado esto.

“Hay un par de parlamentarios en Renovación Nacional que han planteado sus reparos, pero que yo sepa la UDI se suma. Y yo estoy convencido que esos parlamentarios de RN a la hora de los que hubo van a hacer aquello que es correcto”, sentenció.

Sobre cuándo presentarán la acusación, Kaiser señaló que esto será en el curso de las próximas dos semanas para así cumplir con los plazos. Por otra parte, y consultado respecto si están coordinando con el Partido Republicano, desde donde también han anunciado una acusación constitucional contra Grau, Kaiser manifestó que desde el PNL van presentar la acusación “llueva o truene”.

“Respecto de lo que es el trabajo técnico en sí mismo. eso es un tema que tienen que ver los comités. Yo espero, por supuesto, que presentemos un texto conjunto ”. señaló. De igual forma, indicó, de no ser en conjunto, la acusación constitucional va “sí o sí”.

“Nosotros nos comprometimos en esta materia (...) esta es una iniciativa, por lo demás, que nace en nuestros parlamentarios, que quieren cumplir con lo que es su obligación”, añadió.

Consultado sobre qué pasaría si la acusación finalmente no propera, Kaiser señaló que, sobre la responsabilidad fiscal, “evidentemente plantearía una especie de impunidad que es biendifícil de levantar hacia el futuro”.

“Ahora, las acusaciones constitucionales no funcionan sobre la base de un sistema legal como el americano de presidente. Por el mismo hecho y circunstancias similares, un Congreso puede liberar a uno y condenar a otro, en el sentido soberano”, apuntó. “Pero evidentemente que generaría un pésimo precedente desde el punto de vista moral para la administración y nos empujaría un paso más en dirección a la barbarie política”.