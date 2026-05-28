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    Diputado Cretton (UDI) y cruce por AC contra Grau: “El Partido Republicano tiene que entender que ya no es oposición”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado UDI añadió que los republicanos "tienen que aprender que hay que pasar de la estridencia a la responsabilidad para gobernar".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Si bien en el oficialismo se quiere dar por cerrada la disputa que se abrió entre el Partido Republicano y los partidos de Chile Vamos, por el anuncio, desde la primera colectividad, de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, lo cierto es que todavía existe tensión entre ambos sectores.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el diputado Eduardo Cretton (UDI) lanzó nuevos dardos contra los republicanos por tomar la decisión de levantar la acción sin consultarlo ni con el gobierno ni con las bancadas oficialistas.

    “La molestia que hay acá con la bancada del Partido Republicano es que esta acción, que es la acusación constitucional, que no es una acción menor, se anuncia de manera apresurada por la prensa, sin consultarla al gobierno y sin consultarla al resto del oficialismo”, señaló el parlamentario.

    El Partido Republicano en esto tiene que entender que ya no es oposición. El Partido Republicano es un partido de gobierno y cuando tú eres oficialismo, cuando tú eres gobierno, tienes que actuar con mucha mayor responsabilidad”, añadió Cretton.

    En esa línea, sobre los emplazamientos que han surgido desde el Partido Republicano a Chile Vamos para que apruebe la AC, Crettón manifestó que “nos molesta mucho a verdad este mote que se ha puesto de la derechita cobarde, porque yo no conozco ningún otro partido de derecha en Chile aparte de la UDI que tenga dos mártires, que haya sido un partido que concurrió a acuerdos importantes para la democracia en la transición, que haya sido un partido más leal que con el Presidente Piñera, que haya sido el único partido que institucionalmente en su minuto estuvo por el rechazo de entrada cuando estábamos por el suelo y perdimos 80-20 esa campaña, que haya estado en los procesos constitucionales donde venimos varios de la nueva bancada que estuvimos sosteniendo los muebles cuando nadie en este país o quería hacer”.

    Agregó quie “ese mote de derechita cobarde la verdad es que a mí no me cabe y creo que en esto el Partido Republicano tiene que aprender que hay que pasar de la estridencia a la responsabilidad para gobernar y la responsabilidad lo que nos dice es que tenemos que trabajar en equipo”.

    Así Cretton señaló que “yo creo que esto también se debe a que todavía hay muchos que quieren seguir pegados en esta lógica de la campaña, que era una disputa más bien por la hegemonía del sector, de quién era la derecha de verdad, la derecha cobarde, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, para la fase en la que estamos, no nos colabora de nada”.

    Con todo, el diputado UDI intentó dar por superada las diferencias en el oficialismo, que atribuyó a una “ansiedad” desde los republicanos. Y aclaró que una vez que se estudie el libelo se pronunciarán sobre la AC, pero que él considera que, en un principio, sí podrían existir elementos jurídicos para acusar a Grau.

    “Creo que hay que estudiar, efectivamente, con los abogados de las distintas bancadas, si esta es una acción viable desde el punto de vista jurídico, no solamente desde el punto de vista político. Y por eso nosotros hemos dicho que vamos a esperar el libro, que lo vamos a estudiar en su mérito, y que no tenemos ningún complejo en aprobarlo, si es que esto está bien fundamentado”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónEduardo CrettonAcusación ConstitucionalNicolás Grau

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