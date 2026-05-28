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    Política

    Gobierno sale a apaciguar pugna oficialista por acusación contra Grau: “Toda la derecha es valiente”

    Desde La Moneda evitaron calificar la acción anunciada por republicanos y libertarios. “La acusación constitucional depende de los parlamentarios que la promueven, porque es una atribución exclusiva de los parlamentarios, que el gobierno respeta, por supuesto”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Máximo Pavez, subsecretario del Interior. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Moneda salió a apaciguar la tensión creciente entre los partidos del oficialismo a raíz del anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto, luego que luego de que el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, dio cuenta de un “error” en más de US $10 mil millones en la proyección de la deuda pública 2026-2030.

    La pugna se generó debido a la presión del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, que promueven el libelo acusatorio, a las colectividades de Chile Vamos para que se sumen con su respaldo.

    Sin embargo, los llamados encontraron resistencia en la UDI y RN, que pusieron sobre la mesa que la acusación podría entorpecer el diálogo con la oposición en el Parlamento para sacar adelante el proyecto de Reconstrucción Nacional.

    La controversia se intensificó este miércoles, además, luego que el diputado republicano Agustín Romero aumentó los emplazamientos, lo que derivó en una dura respuesta de la UDI.

    “Los tiempos de los eslóganes sobre la ´derechita cobarde´ se terminaron. Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que sólo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno", expusieron en una declaración pública.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en su rol de vocero de contingencias, fue requerido por la grieta que se abrió en el oficialismo y, en específico, por la histórica frase atribuida a republicanos contra Chile Vamos.

    “Toda la derecha es valiente, toda la derecha es valiente”, repitió desde Palacio, mientras se dirigía a una reunión con la Dipres.

    Asimismo, apuntó que “esa es una etiqueta que yo personalmente no comparto. Me parece que es inoportuna y que es completamente accesoria a los fines de la discusión asociada, a las herramientas de la acusación constitucional y a las tareas de gobierno que estamos nosotros impulsando con mucha convicción de cara a los anuncios del Presidente en la cuenta pública”.

    Pavez, eso sí, evitó calificar la acción anunciada por republicanos y libertarios. “La acusación constitucional depende de los parlamentarios que la promueven, porque es una atribución exclusiva de los parlamentarios, que el gobierno respeta, por supuesto”.

    Minutos después, el subsecretario reforzó la postura de La Moneda sobre la tensión oficialista por la AC contra Grau.

    “Aquí no hay ningún daño que controlar. Nosotros desde el gobierno respetamos todas las atribuciones constitucionales que los parlamentarios, haciendo uso de la Carta Fundamental, puedan ejercer, dentro de los cuales está presentar una acusación constitucional”, recalcó.

    Y luego agregó: “Nosotros creemos que el ambiente en la coalición de gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el Presidente ha señalado, que es aprobar la megarreforma, que es apoyar el programa de gobierno y respaldar al Presidente en esta segunda etapa que va a ser la cuenta pública”.

    Pavez, además, descartó que al Ejecutivo le preocupen las diferencias entre las fuerzas de gobierno. “Los matices que se dan al interior del Congreso, que son matices propios de la actividad política, nosotros no las miramos con ninguna preocupación especial. Es parte de la discusión que hay en el interior de los partidos y que nos parece completamente válida”, zanjó.

    Más sobre:Máximo PavezGobiernoLa MonedaOficialismoUDIPartido RepublicanoAcucación constitucionalNicolás Grau

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