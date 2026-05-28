Gajardo critica transferencia de reos comunes desde Punta Peuco: “Vuelve a garantizar a un grupo privilegios que habían terminado”

Tras conocerse durante la jornada del miércoles el traslado de los tres reos condenados por delitos comunes que se encontraban en el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido anteriormente como Punta Peuco, el exministro de Justicia de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, criticó la medida tomada.

La medida llega solo dos semanas después que el Presidente José Antonio Kast criticara la determinación de transformar el penal en un recinto para presos comunes.

“ En la práctica el gobierno de Kast está restableciendo los privilegios a los criminales de la dictadura militar . Les vuelve a conceder un penal especial para que cumplan sus condenas. Vuelve a garantizar a un grupo privilegios que, tanto el Presidente Piñera al cerrar el penal Cordillera, como el Presidente Boric al transformar Punta Peuco en un penal común, habían terminado", cargó el otrora ministro en una publicación en X.

En ese sentido, Gajardo añadió que “lamentablemente, al poco andar del Gobierno de Kast estamos retrocediendo de manera sostenida en las políticas de derechos humanos que le han tomado décadas a nuestro país y esfuerzos de gobiernos de diferente signo político”.

Según detalló Gendarmería por medio de un comunicado, la medida se cumplió “conforme a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y criterios de segmentación”. Además, mencionan que se realizó la reubicación tras la petición voluntaria y por escrito de los involucrados.

Mientras tanto, esta jornada el subsecretario de Justicia, Luis Silva, habría enfatizado que la determinación obedece solo a una decisión basada en criterios técnicos.

“Lo que habría que revisar si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior. Y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse”, señaló al respecto.

“Pero insisto, no hay, no hay una decisión política detrás de esto, sino técnica”, añadió Silva, insistiendo en que los criterios son justificados por la dirección de Gendarmería e informando que los únicos reos por delitos comunes que estaban en el recinto son los tres que fueron trasladados.