Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

Siempre cuidadoso en sus comentarios, Paul McCartney se explayó sobre su vínculo con Bob Dylan en una reciente entrevista.

El ex Beatle conversó con BBC Radio 2, ocasión en que se le pidió que eligiera sus canciones favoritas y entre ellas figuraba Mr. Tambourine Man de Dylan.

Por ello, se le pidió profundizar sobre su vínculo con Dylan, a quien conoció durante una de las giras de los Beatles. “Soy fan, pero no lo conozco lo suficientemente bien. George [Harrison] lo conocía muy bien porque estuvieron juntos en los Traveling Wilburys. Me da un poco de reparo acercarme a él”.

McCartney recordó la última vez que se vieron. “Para algunas personas es fácil, uno piensa que podemos charlar sin problemas. La última vez que vi a Bob fue hace unos años, estábamos en Coachella y tocaron el Desert Trip, así que había muchos artistas clásicos: nosotros, los Stones, Bob, Neil Young. Y una de nuestras chicas dijo: ‘Bob Dylan quiere veros’”.

Ambas leyendas se encontraron a solas, en una carpa. “Fui a verlo y pensé: ‘¡Guau!’. Éramos solo él y yo en esa enorme carpa tras bambalinas. Fue muy halagador, lo cual es gracioso porque me dio un poco de vergüenza. Me dijo: ‘Eres una estrella’. Pensé: ¿qué se le puede decir a eso? ‘Gracias, Bob, me encanta lo que haces’”.

Recientemente, McCartney contó que asistió a un show de Dylan, pero le sorprendió su habitual dinámica de reinterpretar su propio material. ”Sinceramente, no pude distinguir qué canción estaba interpretando".

Paul McCartney se alista para lanzar este viernes 29 de mayo su nuevo disco The Boys of Dungeon Lane, en que despliega una mirada nostálgica sobre su infancia y adolescencia en Liverpool. Incluye una colaboración con Ringo Starr.