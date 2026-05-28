SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Batacazo en París: los calambres y el calor sacan a Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros

    El tenista número 1 del ranking ATP debió enfrentar las complejidades del juego de Juan Manuel Cerúndolo y la temperatura. El italiano tuvo la chance de cerrar el encuentro en el tercer set, pero presentó molestias físicas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @RolandGarros / X. pc

    Este jueves se dio una de las grandes sorpresas de Roland Garros. El número uno del mundo, Jannik Sinner, cayó en cinco sets de 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56°).

    Una derrota que acabó marcada por el desarrollo del tercer set, momento en el que el italiano se había puesto 5-1 arriba en el parcial.

    La competencia arrancó con todo a favor de Sinner. En el segundo juego logró tomar ventaja al quebrarle el servicio al tenista transandino. Esto le permitió cerrar con comodidad el set por 6-3.

    El panorama para el europeo mejoró en el segundo, con quiebres en el tercer y quinto juego. Aquello fue suficiente para poder aumentar su ventaja en el partido con un nuevo 6-2.

    El momento crítico llegó en el tercer set. A pesar de que consiguió estar 5-1 en el parcial, el calor y el cansancio acabaron pasándole la cuenta. Sinner presentó una serie de calambres que lo llevaron a sufrir su primer quiebre en el octavo game. Otros dos llegaron en el décimo y duodécimo con el que cerúndolo pudo descontar, quedando el parcial 7-5 a favor del argentino.

    Si bien Jannik Sinner continuó luchando en la cuarta manga, peleando por romperle el servicio a Cerúndolo en el tercer juego, no tuvo éxito. Así, cedió su saque en el cuarto y sexto game con los que el sudamericano llevó el duelo a un quinto set.

    Allí continuaron los problemas para el número uno del mundo, que otra vez sufrió tres quiebres para fijar un nuevo 6-1 y con ello Juan Manuel Cerúndulo se llevó el pase a la tercera ronda.

    Con esto, y tal como destacó la ATP, el deportista transandino se transformó en el primer hombre en eliminar al primer cabeza de serie de un Grand Slam sobre tierra batida antes de la tercera ronda desde que Karol Kucera lo hiciera en el año 2000.

    Cabe mencionar además que Sinner aspiraba a convertirse en el séptimo hombre en completar el Grand Slam de Carrera, pues Roland Garros es el único que le falta. Claro que por lo sucedido este jueves, el objetivo deberá aplazarse, al menos, por un año más.

    En el Abierto de Australia de este año, Sinner sufrió un problema similar en su partido de tercera ronda contra Eliot Spizzirri. Claro que en ese momento, tras la aplicación de la norma sobre el calor, el techo del Rod Laver Arena se cerró y Sinner pudo recuperarse y cerrar el partido con una victoria en cuatro sets. Esta vez, el número uno del mundo no tuvo oportunidad de remontar.

    El reconocimiento de Juan Manuel Cerúndulo

    Una vez finalizado el encuentro, Juan Martín Cerúndulo reconoció el esfuerzo de Jannik Sinner. “Tuve suerte. Yo puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa. Era 6-3, 6-2 y 6-1 el partido, y creo que se acalambró”, sostuvo en conversación con ESPN.

    De mi parte lo hice bien, pero tampoco voy a decir que le gané. Fue un tema más de él. De mi parte, cumplí”, continuó.

    Sobre el diálogo que tuvo con Sinner en la red, reveló que “le dije que sentía pena por él, por la lesión. Ojalá se recupere. Que sin duda había tenido suerte y él, la verdad, es muy correcto siempre. Es un señor, es una gran persona. Siempre le deseo el bien, porque es un fenómeno. Me saludó, me felicitó, me deseó suerte”, cerró el argentino.

    Más sobre:TenisJannik SinnerJuan Manuel CerúndoloRoland Garros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    Subsecretario de Transporte señala que revisarán posibles “responsabilidades judiciales” tras deudas impagas detectadas en auditoría estatal

    Gobierno sale a apaciguar pugna oficialista por acusación contra Grau: “Toda la derecha es valiente”

    Lo más leído

    1.
    Gary Medel y Arturo Vidal anticipan el Mundial 2026: los favoritos, el recuerdo de Marcelo Bielsa y la Generación Dorada

    Gary Medel y Arturo Vidal anticipan el Mundial 2026: los favoritos, el recuerdo de Marcelo Bielsa y la Generación Dorada

    2.
    En Brasil advierten sobre la inminente salida de Erick Pulgar de Flamengo tras millonaria oferta del Medio Oriente

    En Brasil advierten sobre la inminente salida de Erick Pulgar de Flamengo tras millonaria oferta del Medio Oriente

    3.
    ¿Qué necesita la UC para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores en su visita a Boca Juniors?

    ¿Qué necesita la UC para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores en su visita a Boca Juniors?

    4.
    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores

    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto
    Chile

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo
    Negocios

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    José Yuraszeck hace duras críticas al directorio de Codelco: dice que es “una empresa a la deriva” y que no es competitiva

    El oro cae a su mínimo en dos meses por alza del dólar y perspectivas de inflación

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    A un golpe de los líderes: Joaquín Niemann se mete en la pelea en el LIV Golf de Corea del Sur
    El Deportivo

    A un golpe de los líderes: Joaquín Niemann se mete en la pelea en el LIV Golf de Corea del Sur

    El dardo de la esposa de Fernando Zampedri a Colo Colo después de la caída de la UC en el Claro Arena

    Batacazo en París: los calambres y el calor sacan a Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan
    Cultura y entretención

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos
    Mundo

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

    El juicio al hermano de Pedro Sánchez se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

    Ejército de EE.UU. denuncia una “flagrante violación” del alto el fuego de Irán con su ataque a Kuwait

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile