Batacazo en París: los calambres y el calor sacan a Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros

Este jueves se dio una de las grandes sorpresas de Roland Garros. El número uno del mundo, Jannik Sinner, cayó en cinco sets de 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56°).

Una derrota que acabó marcada por el desarrollo del tercer set, momento en el que el italiano se había puesto 5-1 arriba en el parcial.

La competencia arrancó con todo a favor de Sinner. En el segundo juego logró tomar ventaja al quebrarle el servicio al tenista transandino. Esto le permitió cerrar con comodidad el set por 6-3.

El panorama para el europeo mejoró en el segundo, con quiebres en el tercer y quinto juego. Aquello fue suficiente para poder aumentar su ventaja en el partido con un nuevo 6-2.

El momento crítico llegó en el tercer set. A pesar de que consiguió estar 5-1 en el parcial, el calor y el cansancio acabaron pasándole la cuenta. Sinner presentó una serie de calambres que lo llevaron a sufrir su primer quiebre en el octavo game. Otros dos llegaron en el décimo y duodécimo con el que cerúndolo pudo descontar, quedando el parcial 7-5 a favor del argentino.

Si bien Jannik Sinner continuó luchando en la cuarta manga, peleando por romperle el servicio a Cerúndolo en el tercer juego, no tuvo éxito. Así, cedió su saque en el cuarto y sexto game con los que el sudamericano llevó el duelo a un quinto set.

Allí continuaron los problemas para el número uno del mundo, que otra vez sufrió tres quiebres para fijar un nuevo 6-1 y con ello Juan Manuel Cerúndulo se llevó el pase a la tercera ronda.

Con esto, y tal como destacó la ATP, el deportista transandino se transformó en el primer hombre en eliminar al primer cabeza de serie de un Grand Slam sobre tierra batida antes de la tercera ronda desde que Karol Kucera lo hiciera en el año 2000.

Cabe mencionar además que Sinner aspiraba a convertirse en el séptimo hombre en completar el Grand Slam de Carrera, pues Roland Garros es el único que le falta. Claro que por lo sucedido este jueves, el objetivo deberá aplazarse, al menos, por un año más.

En el Abierto de Australia de este año, Sinner sufrió un problema similar en su partido de tercera ronda contra Eliot Spizzirri. Claro que en ese momento, tras la aplicación de la norma sobre el calor, el techo del Rod Laver Arena se cerró y Sinner pudo recuperarse y cerrar el partido con una victoria en cuatro sets. Esta vez, el número uno del mundo no tuvo oportunidad de remontar.

El reconocimiento de Juan Manuel Cerúndulo

Una vez finalizado el encuentro, Juan Martín Cerúndulo reconoció el esfuerzo de Jannik Sinner. “Tuve suerte. Yo puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa. Era 6-3, 6-2 y 6-1 el partido, y creo que se acalambró”, sostuvo en conversación con ESPN.

“De mi parte lo hice bien, pero tampoco voy a decir que le gané. Fue un tema más de él. De mi parte, cumplí”, continuó.

Sobre el diálogo que tuvo con Sinner en la red, reveló que “le dije que sentía pena por él, por la lesión. Ojalá se recupere. Que sin duda había tenido suerte y él, la verdad, es muy correcto siempre. Es un señor, es una gran persona. Siempre le deseo el bien, porque es un fenómeno. Me saludó, me felicitó, me deseó suerte”, cerró el argentino.