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    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que en un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    Más allá del error del posible error de cálculo, la economista considera que el foco debe estar en la estrecha situación fiscal que enfrenta el país, y en considerar cómo la megarreforma aumentaría la deuda pública.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Santiago 28 de Junio 2023 Entrevista a Andrea Repetto economista de la Universidad Catolica. Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    La economista y académica de la Universidad Católica, Andrea Repetto, se refirió esta mañana al financiamiento de la megarreforma, a propósito del último Informe de Finanzas Públicas, cuya polémica ha sido el “error” de cálculo en la deuda pública que acusó el ministro Quiroz para el último reporte del gobierno de Gabriel Boric.

    Más allá de la controversia sobre esas inconsistencias, Repetto puso énfasis en la compleja estrechez fiscal que revela en informe.

    En conversación con radio Duna, la experta aludió al último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Chile, en el que se estima entre 2026 y 2031 el país necesitaría aproximadamente siete puntos del PIB adicionales para financiar el déficit fiscal.

    Esto no considera el costo de la megarreforma.

    “El megaproyecto por sí solo, dependiendo de cómo le va a los supuestos que plantea el informe financiero respectivo, necesita entre 8 y 14 puntos de PIB en el mismo periodo (2026-2031) para financiarse. Entonces, esto es adicional (...) Supongamos que el informe financiero es correcto, el proyecto no se financia solo en el deficitario de aquí al 2021, al menos.”, explicó.

    “Además tienes que financiar toda esta deuda que acarreas, a eso tienes que agregarle 8 o 14 puntos de PIB para poder después, si es que a este proyecto le fuera bien, empezar a tener un saldo positivo, que es un saldo positivo que se recupera a sí mismo, pero no recupera todos estos fondos adicionales que necesitamos”, agregó.

    Crédito tributario al empleo

    En vista de esta dificultad para financiar la megarreforma en su totalidad, Repetto considera que hay espacio para debatir cuáles son los elementos centrales de este proyecto que permiten un mayor crecimiento frente a aquellos que, en su opinión, “tienen un alto costo”.

    En este punto, la economista aseguró que el elemento “más evidente en esa lista” que incorpora el proyecto estrega del gobierno es el crédito tributario al empleo.

    “Primero, el gobierno dijo que era para generar empleo, y la verdad es que es una rebaja de impuesto para quienes tienen empleo formal en cierto rango salarial. Y eso no genera nuevo empleo porque no estás dando incentivos a más empleo. Entonces, después cambiaron el argumento y dicen, ‘bueno, es para evitar que estos empleos vulnerables se pierdan’. Y la verdad es que es una manera muy cara de hacerla”, sostuvo.

    Más sobre:MegarreformaIFPAndrea Repetto

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