SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ventas presenciales del comercio vuelven a caer ante mayor cautela de los consumidores

    Las ventas del sector en la Región Metropolitana bajaron 1,8% interanual en abril. aunque la cifra implicó una mejora respecto al retroceso de 3,3% registrado en marzo.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ventas presenciales del comercio vuelven a caer ante mayor cautela de los consumidores. ALEJANDRO ASTORGA

    La actividad del comercio presencial desaceleró su caída, pero siguió anotando un desempeño negativo. Según informó la Cámara Nacional de Comercio (CNC) las ventas presenciales del sector en la Región Metropolitana cayeron 1,8% interanual en abril.

    Si bien la cifra implicó una mejora respecto al retroceso de 3,3% registrado en marzo, sumando a los avances de 1,4% y 0,5% de febrero y enero, respectivamente, se tradujo en una baja de 0,9% para el acumulado de los primeros cuatro meses del año.

    En cuanto a los trimestres, febrero-abril tuvo una caída de 0,9%, marginalmente mayor a la caída del período previo y dando cuenta de una tendencia levemente negativa en los últimos cuatro trimestres móviles, dijo la CNC.

    Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC, señaló que “los resultados de abril continúan evidenciando un escenario de consumo debilitado y selectivo, donde el comercio minorista presencial mantiene un desempeño acotado y cierra los primeros cuatro meses del año con una caída en el margen”.

    En este sentido sostuvo que, si bien, parte de los resultados responde a bases de comparación aún exigentes en algunas categorías, dado el dinamismo observado durante parte de 2025, también se observa una moderación más estructural en las decisiones de gasto de los hogares.

    En este contexto, los consumidores continúan priorizando compras esenciales y postergando decisiones asociadas a bienes durables o de mayor valor, fenómeno que se refleja con claridad en las fuertes caídas de categorías ligadas al consumo discrecional, como artefactos eléctricos y calzado. Por el contrario segmentos más vinculados al consumo cotidiano muestran una mayor estabilidad relativa, aunque aún con resultados acotados, indicó.

    A nivel macroeconómico, afirmó que abril estuvo marcado por un escenario de mayores presiones inflacionarias. La inflación anotó un alza de 1,3%, la más alta desde julio de 2022, acumulando un alza de 2,7% en lo que va del año y de 4% anual.

    “Este escenario ha vuelto a tensionar el presupuesto de los hogares y afecta directamente las decisiones de consumo, especialmente en categorías no esenciales y de mayor valor”, dijo Silva.

    En paralelo, indicó, la confianza de los consumidores registró un fuerte deterioro durante abril. El Índice de Percepción de la Economía (IPEC de GFK) cayó 9,4 puntos, reflejando una visión más pesimista respecto de la situación económica actual y futura. Añadió que destacó especialmente la fuerte baja en la percepción sobre la situación económica actual del país, junto con caídas relevantes en las expectativas económicas a 12 meses y a cinco años.

    Asimismo, señaló, las expectativas de consumo de artículos para el hogar disminuyeron 8,4 puntos, evidenciando una menor disposición de los hogares a realizar compras y reforzando un comportamiento de consumo más prudente y contenido.

    Por su parte, agregó, el entorno económico continúa marcado por una mayor incertidumbre, tanto a nivel local como internacional, afectando las decisiones de gasto e inversión. Esto ha derivado en un consumidor más sensible a precios, promociones y condiciones comerciales, favoreciendo decisiones de compra más selectivas.

    Hacia adelante, proyectó que la evolución del comercio seguirá estrechamente ligada a la capacidad de moderar las presiones inflacionarias y recuperar gradualmente la confianza de los hogares. “Mientras persista un escenario de cautela económica y presión sobre el presupuesto familiar, es esperable que el sector continúe mostrando un desempeño débil y heterogéneo entre categorías”, aseveró.

    Categorías

    En cuanto a las categorías estudiadas, se registró crecimiento anual en Vestuario y alzas en el margen en Línea Hogar y Muebles, mientras que los demás rubros tuvieron bajas de distinta magnitud.

    Así Vestuario marcó un alza de 4,4% real anual en abril, acumulando en los cuatro primeros meses del año un crecimiento real de 6,9%. Dentro de la categoría destacó Vestuario Mujer que registró un crecimiento de 11,5%, seguido de Vestuario Infantil con un alza de 10,6% real anual, mientras que Vestuario Hombre marcó una baja real anual de 6,8%.

    Calzado evidenció en el cuarto mes del año una fuerte caída real anual de 12,5%. De esta manera, el rubro cerró el período enero-abril con una baja de 4,6% real.

    Por su parte, Artefactos Eléctricos marcó un negativo resultado, cayendo un 10,1% real anual en abril y cerrando con una baja de 9,7% en enero-abril. Dentro del rubro, destacó la baja de 28,6% real anual en electrónica, en parte por una mayor base de comparación, acumulando a abril una contracción de 23,8%, luego Electrodomésticos tuvo un descenso de 1,5% en abril y Línea Blanca un alza de 3% real anual, cerrando entre enero y abril con bajas de 3,7% y 0,2% cada uno.

    Línea Hogar evidenció en abril un alza marginal de 0,7% real anual en sus ventas y Muebles registró un crecimiento, también en el margen, de un 0,4%. Dado estos resultados Línea Hogar cerró con una baja en el margen de 0,6% real los cuatro primeros meses de 2026 y Muebles con una caída de 2,0%.

    Finalmente, la Línea Tradicional de Supermercados marcó una baja de 0,9% real anual en sus ventas de abril. Así, en los primeros cuatro meses del año la categoría alcanzó una contracción en el margen de 0,8% real, donde Abarrotes acumuló una caída de 1,1% y Perecible una baja de 0,2%.

    Más sobre:ComercioVentas del comercio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    Lo más leído

    1.
    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    2.
    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    3.
    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    4.
    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    5.
    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda
    Chile

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

    Oposición sube el tono contra La Moneda por Punta Peuco y advierte efectos de AC a Grau en negociaciones por la megarreforma

    Accidentes de trayecto en scooter aumentan un 84% desde 2024: hombres registran la mayor cantidad de incidentes

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega
    Negocios

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros
    El Deportivo

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros

    “Tuve suerte; no me voy a agrandar”: la sinceridad de Juan Manuel Cerúndolo tras vencer a Jannik Sinner en Roland Garros

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”
    Tecnología

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026
    Cultura y entretención

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot
    Mundo

    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot

    Colombia: decenas de muertos en combates entre dos grupos de disidencias de las FARC a días de las elecciones

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales