¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

Desde el pasado miércoles, el cielo en gran parte de la Región Metropolitana se llenó de nubes. Así comienza una seguidilla de días nublados que se extenderá incluso hasta el próximo domingo , según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Las temperaturas para los próximos días serán frescas pero agradables. Sin embargo, el cielo se mantendrá gris incluso el sábado 30, jornada en la que se espera que el termómetro suba cerca de los 25 °C.

Serán días otoñales, pero surge la duda de si la nubosidad será acompañada por una próxima lluvia en Santiago . Y es que ya ha pasado un tiempo considerable desde el último episodio de precipitaciones.

¿Cuándo volverá la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dicen distintos modelos meteorológicos.

¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico Tendencias / La Tercera

Cuándo habrá lluvia en la Región Metropolitana y Santiago

Es muy probable que este mes de mayo termine sin precipitaciones . Al menos así lo muestra el pronóstico de Meteochile.

No obstante, distintos meteorólogos ya están hablando de un posible evento de lluvia que llegaría durante los primeros días de junio. Es decir, la próxima semana.

Por ejemplo, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, aseguró que las proyecciones están cambiando, gracias a que las altas presiones que han impedido que los sistemas frontales lleguen a la zona central ahora se están debilitando.

Esto quiere decir que efectivamente algo de lluvia podría llegar la próxima semana. El especialista anunció que podría ser entre el miércoles 3 y jueves 4 de junio.

¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico. Foto: ATON.

Sobre las zonas afectadas, anticipó que no sería solo el sur del país: también estarían la Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región de O’Higgins y algo en la Región de Coquimbo.

Otros modelos meteorológicos apuntan a que, si es que efectivamente cae lluvia en Santiago, esta sería débil y de poca importancia.

Sin embargo, todavía faltan varios días, por lo que el pronóstico puede cambiar. En meteorología, mientras más cerca está un evento, más preciso suele ser el pronóstico.