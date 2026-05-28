SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    ¿Regresa la lluvia a Santiago? Meteorólogos anticipan posibles precipitaciones en la Región Metropolitana para estos días.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico Tendencias / La Tercera

    Desde el pasado miércoles, el cielo en gran parte de la Región Metropolitana se llenó de nubes. Así comienza una seguidilla de días nublados que se extenderá incluso hasta el próximo domingo, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Las temperaturas para los próximos días serán frescas pero agradables. Sin embargo, el cielo se mantendrá gris incluso el sábado 30, jornada en la que se espera que el termómetro suba cerca de los 25 °C.

    Serán días otoñales, pero surge la duda de si la nubosidad será acompañada por una próxima lluvia en Santiago. Y es que ya ha pasado un tiempo considerable desde el último episodio de precipitaciones.

    ¿Cuándo volverá la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dicen distintos modelos meteorológicos.

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico Tendencias / La Tercera

    Cuándo habrá lluvia en la Región Metropolitana y Santiago

    Es muy probable que este mes de mayo termine sin precipitaciones. Al menos así lo muestra el pronóstico de Meteochile.

    No obstante, distintos meteorólogos ya están hablando de un posible evento de lluvia que llegaría durante los primeros días de junio. Es decir, la próxima semana.

    Por ejemplo, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, aseguró que las proyecciones están cambiando, gracias a que las altas presiones que han impedido que los sistemas frontales lleguen a la zona central ahora se están debilitando.

    Esto quiere decir que efectivamente algo de lluvia podría llegar la próxima semana. El especialista anunció que podría ser entre el miércoles 3 y jueves 4 de junio.

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico. Foto: ATON.

    Sobre las zonas afectadas, anticipó que no sería solo el sur del país: también estarían la Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región de O’Higgins y algo en la Región de Coquimbo.

    Otros modelos meteorológicos apuntan a que, si es que efectivamente cae lluvia en Santiago, esta sería débil y de poca importancia.

    Sin embargo, todavía faltan varios días, por lo que el pronóstico puede cambiar. En meteorología, mientras más cerca está un evento, más preciso suele ser el pronóstico.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoTiempo SantiagoPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaClimaClima hoyTemperatura hoyOtoñoChileRegión MetropolitanaLluviaSantiagoLluvia en Santiagopronóstico primera semana de junioprecipitaciones débiles Santiagosistemas frontales zona centralDirección Meteorológica de Chile pronósticolluvia en junio Chile centralRegión Metropolitana climapronóstico de lluvia santiagoCoquimbo lluviaO’Higgins lluviaValparaíso lluviaprecipitaciones débilesDirección Meteorológica de ChileMeteoChilelluvia en SantiagoNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia

    Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global

    La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania y pide a las partes volver a la mesa de negociaciones

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    Lo más leído

    1.
    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Carabineros abate a tiros a conductor de taxi que evadió fiscalización e intentó atropellar a policía en Recoleta

    Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global
    Negocios

    Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global

    Los ítems en la mira de los expertos en el debate por las inconsistencias que acusa Hacienda en la proyección de deuda

    Desembarques marinos se desploman 27% el primer trimestre y alcanzan su peor registro desde 2020

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    Se cae el acuerdo entre Sergio Ramos y Sevilla para la compra del club: “Nos sentimos engañados”
    El Deportivo

    Se cae el acuerdo entre Sergio Ramos y Sevilla para la compra del club: “Nos sentimos engañados”

    Nieto de un legendario dirigente del fútbol: la historia de Izko Alonso, la nueva promesa del automovilismo chileno

    Agustín Sepúlveda, piloto chileno de 17 años: “La Fórmula 1 es mi meta principal; seguir en la escalera FIA”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas
    Cultura y entretención

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia
    Mundo

    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia

    La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania y pide a las partes volver a la mesa de negociaciones

    Israel lanza una oleada de bombardeos contra Tiro, en el sur de Líbano, tras ordenar su evacuación

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile