Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

Un hito se suma a la carrera de Candelabro. La banda chilena del momento dará el salto a un recinto de mayor capacidad con su primera presentación en el clásico Teatro Caupolicán.

El septeto se alista para tocar en el lugar el próximo 8 de diciembre, con una presentación que tendrá la difícil tarea de superar el memorable lanzamiento de Deseo, carne y voluntad (elegido por Culto como el mejor disco chileno de 2025) en La Cúpula.

La banda viene de lanzar un video promocional para Prisión de carne, uno de los cortes del disco. Además se han presentado en espacios como el Festival Lollapalooza, donde destacaron con un show intenso y que fue de los más comentados de la edición 2025. Actualmente, se encuentran de gira por España, tras debutar en el Perú hace algún tiempo.

La venta de entradas estará disponible desde el 1 de junio al mediodía a través del sistema Puntoticket.