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    Nacional

    Perra policial delata a extranjero que escondía más de dos kilos de cocaína en un bus interprovincial

    El sujeto, de nacionalidad colombiana, fue detenido por personal de Carabineros tras fiscalizar el vehículo de pasajeros en Paine.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    En el marco de una fiscalización preventiva realizada por personal del OS7 de Carabineros, un ciudadano colombiano de 39 años fue detenido tras ser sorprendido transportando más de dos kilos de clorhidrato de cocaína al interior de un bus interprovincial, en la comuna de Paine.

    Según se informó desde la institución policial, el procedimiento se concretó a la altura del km 52 de la Ruta 5 Sur, y afectó a un vehículo de la empresa Eme Bus, que viajaba desde Santiago hasta Hualqui, en la Región del Biobío.

    Ahí, los funcionarios policiales, apoyados por ejemplares caninos, procedieron a la inspección del bus, momento en que la perra policial Hanny detectó la presencia de sustancias ilícitas al interior del equipaje del imputado.

    De esta forma, se detuvo al sujeto, además de incautarse 2 kilos y 18 gramos de clorhidrato de cocaína, junto a 70 mil pesos en efectivo.

    Al respecto, la capitán Belén Galaz, del OS7, indicó que “ahora continúan las diligencias investigativas y de análisis por parte Carabineros, con la finalidad de verificar cuál era el destino final de esta droga y de dónde provenía”.

    El detenido, identificado con las iniciales U.P.R. y sin antecedentes penales, fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención esta jornada.

    Más sobre:Policialdrogacocaínacolombianodetenidobusperro policialHanny

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