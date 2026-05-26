$526 millones en gastos de personal: el detalle del 3% que recortará la Segegob tras mandato de Hacienda

La salida de la ahora exministra Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno volvió a abrir el debate de la fusión de ministerios, luego de que el titular de Interior, Claudio Alvarado, asumiera como biministro haciéndose cargo de ambas carteras. Pero el foco en cambiar a la Segegob como se le conoce no es nuevo. Hace tiempo que ha estado en la mira de mandatarios -como Sebastián Piñera - que han planteado eliminarle la categoría de ministerio para radicarlo sólo en una vocería como se hace en otros países.

La Segegob se ha convertido en el brazo comunicacional de los gobiernos, con millonarios presupuestos que permiten contratar a una flota de periodistas y más allá del debate de su posible eliminación, hoy se ha debido sumar al mandato del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de recortar un 3% del presupuesto anual, al igual que el resto de las carteras. En la Segegob han apuntado particularmente a disminuciones como gasto en personal o bienes y servicios de consumo.

Claudio Alvarado es el biministro de Interior y Segegob. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La Tercera accedió vía Ley de Transparencia a las respuestas que la cartera envió a los oficios N° 6 y 12 en el que la Dirección de Presupuestos (Dipres) les mandató al recorte de su cartera, que según la Ley de Presupuestos 2026 alcanza un total de $27.387.500.000 .

La respuesta firmada por el subsecretario José Francisco Lagos, previo a la salida de Sedini- planteó una rebaja de $526.792.000 en gastos en personal de un total de $17.559.734.000, unos $120.000.000 en bienes y servicios de consumo de un total de $2.626.041.000, $163.537 en transferencias corrientes de un total de $6.309.891.000. De estos recortes hay una rebaja de $43 millones del fondo de fomento a los medios comunales y regionales de un total de $2.519.731.000, y $45 millones al fondo de organizaciones de interés público de un total de $1.529.265.000 .

Entre otros recortes, también habrá una rebaja en programas informáticos por $7.678.000, en el marco de los $254.042.000 que se gasta en software.

Mara Sedini dejó la vocería de gobierno. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Con todo, la Segegob además en su respuesta alertó a Dipres sobre otras situaciones complejas que se debieran tener en cuenta para la consideración de las arcas fiscales y futuros recortes. Así, por ejemplo, se consignó que “se revisarán todos los contratos de servicios de aseo, arriendos, traslado de funcionarios y de vigilancia (...) con la finalidad de poder evaluar sus condiciones buscando la rebaja del gasto para la eventual renovación de los contratos”.

De igual manera, la Dipres había pedido reportar situaciones de “abusos” por parte de funcionarios públicos. Al respecto, la Segegob informó que se hizo un levantamiento para identificar a funcionarios con más de 180 días en licencias médicas en un periodo de dos años. Tras ello, se determinó que “el personal de servicio que se encuentra en esta situación corresponde al 1,59%” . La Segegob agregó: “Asimismo, es dable hacer presente la deuda que mantiene con este ministerio la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) desde el año 2017 al 2026 por un monto total de $1.235.673.610, correspondiente a reembolso del pago de subsidio por incapacidad laboral de licencias médicas de funcionarios de este servicio”.

Fachada de La Moneda. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

Otros datos que se entregaron revelan 40 sumarios administrativos pendientes y dos ligados a licencias médicas, además de 10 cupos de funcionarios que se acogerán a retiro y que no serán cubiertos durante el año.

También se detalló que “la autoridad se encuentra en revisión de la estructura organizacional del ministerio de acuerdo a la nueva estrategia de lineamientos que incluye el uso eficiente de recursos para evitar la duplicidad de funciones”. Además de que “el servicio se encuentra en análisis interno de las funciones encomendadas a los seremis con el objeto de implementar la eficiencia del gasto en cada una de las instalaciones regionales”.

Además se reveló que hay $406.448.000 de gastos no financiados en el presupuesto del 2026, entre ellas un bono por término de conflicto ($153.229.000) o el Programa de Mejoramiento de Gestión ($175.653.000).