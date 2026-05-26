Los pasos de Arrau para borrar la huella de Steinert en Seguridad y tender puentes con los parlamentarios

La noche de este martes se cumple una semana desde que el ingeniero Martín Arrau (Republicano) arribó al Ministero de Seguridad. En siete días, uno de los integrantes del gabinete más cercanos al Presidente José Antonio Kast, ha instalado un nuevo estilo al interior de la repartición de gobierno que hasta hace solo pocos días encabezaba la exministra, Trinidad Steinert.

Desde el primer día, Arrau ha tenido una intensa agenda , marcada por una serie de actividades públicas que buscan establecer relaciones con las policías, a nivel político y transversal. Los cambios del nuevo jefe de la cartera de Seguridad se han hecho notar al punto de que sus primeros pasos han ido borrando de plano lo que fueron los 69 días en que la cartera fue conducida por la exfiscal Steinert.

Los primeros cambios en esa línea, señalan fuentes del Ministerio de Seguridad, se materializaron en las mismas oficinas de Teatinos 220. El día que llegó Arrau, su equipo notificó que se iba a revertir la distribución que Steinert había hecho de los pisos, ya que la exfiscal cambió el ministerio desde el piso 4, donde lo instaló Luis Cordero, hacia el piso 9, donde estaba la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). Arrau, retomó aquello -incluso pese a la molestia de la subsecretaria Ana Victoria Quintana- y devolvió el ministerio al 4 y la SPD al 9.

Reunión del ministro Arrau con la subsecretaria Quintana.

Pero los nuevos aires de Teatinos 220 tuvieron un nuevo capítulo esta jornada. Junto con la llegada del equipo de ocho asesores de Arrau que provenían desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), durante la mañana de este martes se comunicó la desvinculación de prácticamente todo el equipo de la exministra Steinert .

Las remociones incluyeron al exjefe de gabinete, Francisco Chambi, al exjefe de comunicaciones, Iván Pereira, a la exjefa de avanzada del ministerio, Francisca Contreras y al abogado Mauricio Fernández, quien había llegado a Seguridad como uno de los últimos refuerzos de la exautoridad.

A ese grupo, se sumó Darío Paya, asesor político externo de Steinert. Paya no fue removido sino que él simplemente dejó de ejercer su asesoría, función que con Steinert cumplió sin un cargo formal y de manera ad honorem. Algo similar pasó con Nicole Acuña, la jefa de asesores de la exministra, quien también presentó su renuncia.

FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Otro de los refuerzos políticos que habían llegado para apoyar a Steinert, fue el del gremialista Marcelo Rojas, quien según fuentes de gobierno, aún sigue en funciones. Otra de las personas que continuará trabajando en la cartera es la periodista Macarena del Real, quien ahora quedará bajo la conducción del nuevo director de comunicaciones Guido Focacci.

Fuentes de gobierno, igualmente señalan que aún están en evaluación los equipos al interior del ministerio -como el escuadrón de abogados que Steinert fichó en su gabinete para tramitar causas- y al interior de las subsecretarías.

De hecho es en este último nivel donde se espera que Arrau ejecute reestructuraciones. Por eso fuentes del Ejecutivo comentan que todavía no se define la continuidad de los subsecretarios de Seguridad Pública, Andrés Jouannet y la subsecretaria Quintana, quien es la autoridad que corre más riesgo de ser eventualmente removida.

El estilo Arrau

Más allá de las desvinculaciones e integraciones al interior del Ministerio de Seguridad, los primeros siete días del ministro Arrau distan del despliegue de los tormentosos 69 días de Steinert .

A diferencia de la exfiscal, la nueva autoridad, por ahora, se ha alejado de las labores operativas de la exautoridad, quien los dos meses que estuvo en el ministerio se centró en encabezar operativos policiales.

Al estar recién llegado en nuevo ministerio, durante esta semana Arrau ha liderado labores más bien de dirección y organización , rol clave que ejerce el Minsiterio de Seguridad, así como también político de instalación de la cartera.

Para lograr aquello, el ministro se reunió con el exministro Luis Cordero durante este lunes, con quien sostuvo un encuentro de 45 minutos para interiorizarse en la continuidad de la instalación de la cartera. Esta señal política marcó un evidente cambio con Steinert quien en sus más de dos meses se vio enfrascada en una contante disputa, mezclada de dimes y diretes, con las exautoridades como Cordero o la exministra Carolina Tohá (PPD).

Además de eso, el ministro anunció este lunes que continuaría con la Política Nacional de Seguridad promulgada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En ese sentido, el nuevo titular de Seguridad también se ha interiorizado del trabajo de las policías en sus primeros días de gestión. Así, Arrau ha tenido una nutrida agenda con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), a quienes ha visitado incluso el feriado y el fin de semana . La autoridad además de reunirse con los jefes de ambas instituciones, este lunes tuvo un encuentro de dos horas con el Alto Mando de la policía uniformada.

Todos los movimientos de Arrau han sido percibidos como un “borrón y cuenta nueva” en el ministerio. Algo que se seguirá notando en los próximos días ya que, como buen político, el ministro está preocupado de darle trato a los parlamentarios, algo que Steinert nunca logró cuajar correctamente.

La cercanía en el Congreso

Otro de los cambios que también ha instaurado el ministro Arrau es su relación con el mundo parlamentario. Su antecesora, durante los 69 días de su gestión, no pudo instalar puentes con diputados y senadores, quienes en más de una ocasión, incluso en el oficialismo, criticaron la ausencia de la ministra Steinert tanto en comisiones como su vinculación con el Congreso.

A diferencia de aquello, el nuevo ministro ha buscado instalar esa cercanía. Sin ir más lejos, el primer día se reunió con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Cristián Araya (Republicanos). Este martes, además se reunió con el diputado socialista, Raúl Leiva, y posteriormente con la diputada Joanna Pérez (Ind.).

Pero no serán los únicos, el ministro Arrau ha convocado a los diputados y senadores de las Comisiones de Seguridad de ambas cámaras a un encuentro en el Ministerio de Seguridad. Este miércoles a las 10.00 horas han sido citado los senadores, mientras que los diputados concurrirán el jueves a las 16.00 horas.

Trinidad Steinert. Foto: Cámara de Diputados. RENE LESCORNEZ

En ambos casos, los parlamentarios están citados tanto presencial como telemáticamente, dado que se encuentran en la semana distrital y por ende desplegados por el país.

Pero el encuentro no ha generado buenas opiniones para todos. El senador Karim Bianchi (Ind.) quien previamente había criticado al gobierno de “sequía legislativa” en su agenda de seguridad, anunció que se restará del encuentro.

“El ministro está un poco equivocado. Normalmente los ministros van a las comisiones, no los senadores al ministerio. Nosotros sesionamos en el Congreso. Además me parece de mal gusto que sabiendo que estamos en semana regional, solo se junte con los que están cerca de Santiago. Al menos creo debería esperar que estemos en la zona o lo lógico ir a la comisión. No sé quiénes van, al menos yo que soy presidente no iré ”, afirma Bianchi.

Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile.

La diputada Gloria Naveillan (PNL), por su parte, dice que espera “tener una idea clara de cuál va a ser la forma de trabajar del ministro y cómo se va a implementar todo lo que la ley establece como obligaciones dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad. También respecto de cuál va a ser la planificación de estos siete ejes que nos han mencionado, pero que son demasiado gruesos. Entonces yo espero que esta reunión con los parlamentarios que pertenecemos a la Comisión de Seguridad nos pueda aclarar una serie de cosas que probablemente van a ser anunciadas públicamente la próxima semana”.