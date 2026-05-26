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    Jimmy Martínez adelanta el plan de la UC para visitar a Boca Juniors en la Copa Libertadores: “No vamos a salir a empatar”

    El volante habla en la previa del encuentro en el que Universidad Católica buscará la clasificación en el certamen continental.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Jimmy Martínez adelanta el plan de la UC para visitar a Boca Juniors en la Copa Libertadores: “No vamos a salir a empatar”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Jimmy Martínez adelanta el partido de la UC ante Boca Juniors en La Bombonera. Tras la caída ante Colo Colo en la Liga de Primera, el volante del cuadro estudiantil abordó el escenario que enfrentará el cuadro cruzado este jueves en Argentina, en un encuentro que definirá la clasificación del grupo en la Copa Libertadores.

    Universidad Católica llega como líder de su zona y depende de sí misma para avanzar a octavos de final. Un empate en Buenos Aires le permitirá asegurar el paso a la ronda siguiente, aunque en el plantel descartan especular con el resultado. “Tenemos que reponernos rápido. Ahora estamos enfocados en Boca y vamos a darlo todo allá”, señaló.

    El mediocampista también se refirió al contexto que espera al equipo en Buenos Aires, considerando el ambiente y la presión que implica jugar como visitante ante Boca Juniors. Pese a ello, afirmó que el plantel confía en repetir actuaciones que ya mostró fuera de Chile. “El jueves vamos a tener todo en contra, pero somos 11 contra 11 y vamos a hacer lo mismo que en Brasil y Ecuador para poder clasificar”, comentó.

    Martínez fue el héroe de la UC en el partido ante Cruzeiro. Pier Giorgio Giavelli/Photosport

    Durante la fase de grupos, Universidad Católica consiguió resultados ante Barcelona y Cruzeiro que la mantienen en la parte alta de la tabla. Ahora buscará cerrar la clasificación en Argentina frente a un rival obligado a sumar.

    Martínez también abordó su situación personal dentro del equipo y el rol que ha tenido durante la temporada. El volante ha alternado titularidades y suplencias, aunque valoró los minutos que ha podido sumar en la campaña. “Cuando me toca llegar vine con esa espinita de ganar minutos. Gracias a Dios he podido cumplir. A veces he entrado bien y en otras no he podido aportar con lo que he esperado”, indicó.

    Otro de los temas que surge es el arbitraje, que estará a cargo del colombiano Wilmar Roldán. Sin embargo, el jugador evitó profundizar en ese aspecto y apuntó a concentrarse en lo futbolístico. “Si nos vamos a estar preocupando de los árbitros, nos complicaremos solos. Vamos con un plan de juego a buscar la clasificación”, sostuvo.

    Martínez reconoció que uno de los puntos pendientes del equipo ha sido la eficacia frente al arco rival. “Creo que nos hemos generado ocasiones. Lamentablemente no las hemos concretado cuando está el rival para golpearlo, nos ha faltado eso. Tengo la tranquilidad de que hemos generado, pero hay que concretar”, expresó.

    Pese a que el empate le sirve este jueves para avanzar, en el plantel descartan modificar la propuesta futbolística en función del resultado. Así lo manifestó Martínez al cerrar su análisis de cara al duelo en Argentina. “No vamos a salir a empatar, siempre aspiramos a ganar y es lo que vamos a hacer el jueves”, concluyó.

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