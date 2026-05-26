Bajas, crisis y cuestionamientos: cómo llega Boca Juniors al duelo clave ante la UC en la Copa Libertadores

La UC llegará a Argentina con la obligación de sumar en La Bombonera. En frente tiene a un Boca Juniors que atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. El cuadro argentino se jugará la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores este jueves ante los cruzados, en un escenario marcado por las bajas, la presión interna y los cuestionamientos tras sus últimas temporadas sin títulos.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega a la última fecha de la fase de grupos ubicado en el tercer lugar del grupo. La posición obliga al cuadro xeneize a derrotar a Universidad Católica para avanzar a la siguiente ronda. Cualquier otro resultado lo dejará fuera de los octavos de final y lo enviará a disputar la Copa Sudamericana.

El contexto deportivo ha incrementado la tensión en Buenos Aires. Boca quedó eliminado de la competencia local en los octavos de final del Torneo Apertura y los medios trasandinos ya hablan de una crisis deportiva que podría profundizarse en caso de no superar a la UC.

Múltiples bajas

A diferencia del conjunto cruzado, que viene de caer en el clásico frente a Colo Colo el domingo, Boca no jugó durante el fin de semana. Sin embargo, esa tranquilidad física contrasta con los problemas que enfrenta el cuerpo técnico para conformar el equipo.

La primera baja confirmada es el defensor Ayrton Costa, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Su reemplazante será Marco Pellegrino. En el mediocampo tampoco estará disponible Santiago Ascacíbar, también sancionado.

Boca Juniors está obligado a ganarle a la UC. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Las principales dudas, de todos modos, aparecen en ofensiva. Adam Bareiro sigue sin recuperarse de un desgarro, lesión que lo mantiene prácticamente descartado para el duelo ante Universidad Católica.

A eso se suma la situación de Miguel Merentiel. El delantero uruguayo presenta un desgarro leve en el sóleo, aunque en Boca aún esperan hasta último momento por su evolución. El cuerpo técnico lo considera una pieza importante para el funcionamiento ofensivo.

En Argentina señalan que el atacante quiere estar presente frente a la UC. En caso de no llegar en condiciones, las alternativas que maneja Úbeda son Ángel Romero y Exequiel Zeballos. El caso de Zeballos también genera atención en el entorno de Boca. Diversos medios transandinos apuntan a que el extremo podría disputar ante Universidad Católica su último partido con la camiseta xeneize.

Más allá de las bajas, la idea del entrenador sería mantener gran parte de la estructura que utilizó en el empate frente a Cruzeiro en la fecha anterior de la Copa Libertadores. De acuerdo a lo informado por Olé, Boca saltará a la cancha con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Ezequiel Zeballos, Milton Giménez.

Desde la mirada de la UC, el escenario aparece exigente, aunque también marcado por la presión que enfrentará el conjunto argentino. El equipo de Daniel Garnero necesita sumar por lo menos un punto en La Bombonera para asegurar su clasificación, salvo que Cruzeiro deje puntos ante Barcelona, elenco que ya está eliminado.