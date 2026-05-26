“No sabía que me conocía”: el mensaje de Michael Jordan que sorprendió a Pep Guardiola en su adiós del Manchester City

Se acabó una era en Manchester City. Este fin de semana terminó la edición 2025-2026 de la Premier League y con ella la estadía de Pep Guardiola en los Ciudadanos. El DT español llegó en 2016 al club con la misión de sustituir a Manuel Pellegrini y de llevarlos a lo más alto de Europa, y cumplió. Este lunes le hicieron una fiesta de despedida, la que tuvo varias sorpresas.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando los jugadores del City y algunas figuras históricas asistieron portando los 20 títulos que ganó Pep en el club. Incluso entre los personajes que estuvieron portando las copas irrumpió Vincent Kompany, actual entrenador de Bayern Múnich y excapitán del equipo inglés.

Josep Guardiola

El saludo de una leyenda

Aunque el instante que más llamó la atención fue cuando en un video apareció Michael Jordan, leyenda del básquetbol y uno de los mejores deportistas de la historia, quien felicitó a Guardiola por sus logros en el City y hasta le dio unas sugerencias para sus actividades en el futuro.

“Hola Pep, soy Michael Jordan. Solo quería felicitarte por una carrera increíble. Disfruta tu retiro. Buena suerte en el golf... y mantenla recta”, dijo el exjugador de los Chicago Bulls.

Basketball great Michael Jordan sent Pep Guardiola a congratulatory message as he leaves Man City 🏀🤝⚽️



"I didn't know he knows me" was a star-struck Guardiola's response 😅 pic.twitter.com/HWjdzkIocO — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 25, 2026

El estratega español, en su estilo, reaccionó sorprendido: “No sabía que él me conocía... pero está bien”.

El palmarés de Pep

Cabe destacar que Guardiola se transformó en el mejor entrenador en la historia del equipo Ciudadano. Específicamente ganó: seis Premier League, cinco Copa de la Liga, tres Community Shield, tres Copa FA, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes. Para que se dimensione, hasta antes de su arribo, el City solo tenía cuatro títulos de Primera División (uno con Manuel Pellegrini).

Ahora su futuro en el fútbol no está muy claro. Desde Italia informan que los dirigentes de ese país lo quieren para que se haga cargo de la selección, la histórica Azzurra, que ya completa tres mundiales sin asistir y que atraviesa por una fuerte crisis.