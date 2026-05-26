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    El Deportivo

    Alejandro Tabilo se impone con comodidad a Kamil Majchrzak en la primera ronda de Roland Garros

    El tenista chileno superó en tres sets al polaco para avanzar en la competencia. Ahora espera por el francés Thomas Faurel (378°) o el monegasco Valentin Vacherot (19°).

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Alejandro Tabilo consiguió avanzar a la segunda ronda de Roland Garros este martes después de imponerse en tres sets al polaco Kamil Majchrzak.

    El tenista nacional dominó de principio a fin y con claridad para imponerse por 6-1, 6-3 y 6-4.

    En la primera manga la diferencia comenzó a notarse recién en el tercer juego del encuentro. Allí el tenista nacional aprovechó la segunda chance que tuvo para quebrarle el servicio a su rival. Eso, más la confirmación respectiva, le permitió quedar arriba en el marcador por 3-1.

    Luego, el europeo no pudo reaccionar más. Volvió a ceder su saque en el quinto y séptimo game, lo que le permitió al chileno quedarse con la primera manga por 6-1.

    En el segundo set, el desarrollo fue más apretado. Si bien en el cuarto juego Tabilo consiguió dos puntos de quiebre, no pudo llevárselos ya que Majchrzak peleó con todo para mantenerse en el partido.

    Sin embargo, aquello cambió en el sexto game. El chileno atacó y aprovechó esta vez la primera oportunidad para tomar ventaja en el partido. A fin de cuentas, esta jugada terminó siendo la clave que le permitió cerrar el segundo parcial por 6-3.

    En la última manga, el polaco intentó desde el principio atacar para mantenerse con opciones de pasar a la siguiente rueda. Así, en el segundo juego llegó a colocarse 15-40. Por ello, la primera raqueta nacional debió aguantar la presión para salvar ambos puntos de quiebre.

    Luego, en el quinto game, llegó el ataque de Jano. Tras dejar 0-40 a su rival se quedó con el punto y con la ventaja necesaria para acabar llevándose el tercer y definitivo set por 6-4, lo que le entregó el pase a la segunda ronda.

    En esta instancia se medirá contra el ganador del cruce entre el francés Thomas Faurel (378°) y el monegasco Valentin Vacherot (19°).

    La felicidad de Tabilo

    Una vez finalizado el encuentro, Alejandro Tabilo comentó cuál fue el aspecto fundamental que le permitió imponerse con claridad en la primera ronda de Roland Garros. “Me ayudó mucho el saque, estuve muy cómodo con mi servicio, creo que tuve muy pocas chances de break en contra y lo aproveché mucho”, dijo el zurdo en diálogo con ESPN.

    Allí también mencionó que también supo aprovechar las condiciones de la cancha para desarrollar su juego. “Apenas calenté en esta cancha noté que era un poquito menos arcilla que lo normal, la cancha estaba un poquito más rápido y eso siempre me favorece un poquito a mí y con el saque, justo en el último juego tuve pelotas nuevas, sentía que el servicio me picó increíble. Aproveché las ventajas”, expuso.

    El saque me funcionó mucho, eso me dejó jugar más suelto con la derecha. Serví muy bien”, cerró Alejandro Tabilo.

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