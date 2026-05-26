“El edificio está con problemas”: el relato de jugador de Cobreloa tras el fuerte sismo que afectó a Calama

Un fuerte sismo de magnitud 6,9 se registró la tarde del lunes, a las 17:56 horas. Movimiento telúrico que azotó el Norte Grande y que tuvo a la comuna de Calama como una de las principales afectadas.

Contratiempo que impactó las principales actividades de ese sector y que también salpicó al plantel de Cobreloa, el principal equipo de esa ciudad de la Región de Antofagasta.

Fuerte terremoto que provocó cortes masivos de energía eléctrica en toda la zona, además de suspensión de clases, desprendimientos menores de tierra y activación inmediata de los protocolos de emergencia para evitar mayores complicaciones.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades regionales y provinciales, el evento dejó a más de 27 mil clientes sin suministro eléctrico en distintos sectores de Calama, afectando inicialmente a cerca del 67% de la ciudad. Durante las horas posteriores al movimiento, el servicio comenzó a reponerse de manera paulatina.

El director regional de Senapred Antofagasta, Ricardo Munizaga, entregó un balance preliminar en el que especificó que “mantenemos el monitoreo y coordinación con los distintos organismos, servicios e instituciones acá en la región. Principalmente las afectaciones se han dado en la ciudad de Calama y algunas comunas del interior, como San Pedro de Atacama, esto por algunos rodados y deslizamiento de material”.

Asimismo, la autoridad confirmó interrupciones de servicios básicos en una de las principales ciudades mineras del país, producto de daños asociados al movimiento telúrico que también afectó a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama.

“Hubo cortes de luz en la localidad de Calama, además de algunas interrupciones del suministro de agua que también afecta a la misma ciudad. Por el momento todos los centros asistenciales y las principales rutas que conectan la región, tal como la infraestructura crítica, no han sufrido ninguna afectación”, indicó la autoridad.

Emergencia que ha trastocado la cotidianidad de la zona, en todas sus actividades. En esa línea, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Región de Antofagasta informó la suspensión total de clases el martes 26 de mayo en la comuna de Calama.

Sufre Cobreloa

La actividad del equipo loíno, uno de los tres líderes de la Primera B junto a Santiago Wanderers y San Marcos de Arica, también se vio sacudida por el violento sismo. Así queda claro en el trágico testimonio de uno de los jugadores del primer equipo, el zaguero central Bastián San Juan, quien abordó el pánico que se vivió en medio de la emergencia.

“Fue muy fuerte. Aparte que, como vivo en departamento, se sintió aún más terrible”, advirtió el defensor en contacto con el medio Redgol, minutos después de declararse el contratiempo en la ciudad naranja.

Asimismo, el futbolista reconoció que “ahora justo nos vinimos, salimos a dar una vuelta en el auto. Vamos a ir donde unos amigos”, aseguró San Juan, quien también entregó detalles sobre las consecuencias que produjo el movimiento telúrico: “el edificio está con problemas, así que salimos. Gracias a Dios, estoy con mi familia”.