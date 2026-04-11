Un partido de Primera en la B: Unión Española le empata sobre el final al líder Cobreloa
En Santa Laura, hispanos y mineros abrieron la séptima fecha de la Liga de Ascenso. Fue una igualdad 1-1, donde el cuadro de colonia terminó con uno menos. Los loínos lideran la tabla de posiciones.
La séptima fecha de la Liga de Ascenso contaba como plato fuerte un duelo entre elencos tradicionales del fútbol nacional. En Santa Laura, Unión Española recibió a Cobreloa, en un encuentro que históricamente sucedió en la Primera División y que ahora se da en la segunda categoría. En 2004, hispanos y mineros disputaron la final del Clausura, donde los loínos se coronaron campeones. 22 años después, ambos están en la B.
Esta noche, en Independencia, el partido finalizó con un empate 1-1. Las principales emociones del duelo se dieron en el segundo tiempo. En los 48′, los naranjas encontraron la apertura de la cuenta a través de un penal. Álvaro Delgado definió desde los 12 pasos para el 1-0.
El partido se puso cuesta arriba para Unión Española, porque en los 79′ quedaron con uno menos por la expulsión de Rodrigo Vásquez. De todas formas, el equipo de Ronald Fuentes logró el empate cerca del epílogo. A cuatro minutos del final. Juan Carlos Garrido puso el 1-1 para los rojos.
Luego de siete encuentros, Cobreloa es el líder del Ascenso con 15 puntos. Se mantiene invicto en el torneo, con cuatro victorias y tres empates. Eso sí, en esta fecha le pueden dar caza tanto Deportes Puerto Montt como Deportes Recoleta. Ambos tienen 12 unidades. Los sureños visitan a Iquique, mientras que el cuadro textilero enfrentará a Copiapó en la Región de Atacama.
Por su parte, Unión Española está en la undécima posición con siete unidades, a dos de la zona de postemporada. Hoy, el corte lo da Santiago Wanderers, octavo, con nueve.
Liga de Ascenso / Fecha 7
Hoy
Unión Española 1-1 Cobreloa
Sábado
15.00 U. San Felipe - Curicó Unido
17.30 Santa Cruz - Magallanes
20.00 Iquique - Puerto Montt
Domingo
12.30 Copiapó - Recoleta
15.00 Wanderers - San Luis
17.30 Temuco - Antofagasta
20.00 Rangers - San Marcos
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.