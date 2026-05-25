Ante la ausencia de la Roja: Manuel Pellegrini revela qué selección quiere que gane el Mundial.

Manuel Pellegrini finalizó una histórica temporada en España. El Ingeniero lideró al Betis a la quinta ubicación de LaLiga y logró la clasificación a la Champions League. Será la segunda experiencia de la institución verdiblanca en el certamen continental.

Previo al triunfo sobre el Levante, el técnico chileno recibió un homenaje por su partido número 300 dirigiendo al cuadro bético. Al mismo tiempo, los fanáticos presentes en La Cartuja se hicieron notar con una enérgica ovación.

Tras el encuentro, Pellegrini valoró el cariño de la afición bética: “En principio, por supuesto que es una gran emoción haber podido estar en esta institución seis años seguidos clasificando los seis años para Europa. Eso, unido al cariño que me muestra siempre la gente, me hace tener el doble de emoción y satisfacción en cada uno de los partidos que tenemos que jugar aquí. En eso tratamos de rendir lo máximo posible. Creo que ha sido una temporada de muchos logros. Haber llegado a la Champions creo que ya es el logro más importante”, indicó en conferencia de prensa.

“En una temporada, como lo he dicho muchas veces en el fútbol, hay que saber superar los traspiés y hay que levantarse rápidamente en dos o tres días, como también celebrar la victoria y entender que el fútbol es una actividad muy popular, con poca explicación; por eso, tanto ganando como perdiendo hay que partir de cero. Hemos logrado crear una visión también dentro de la institución en la parte deportiva y ojalá la podamos hacer seguir creciendo en las próximas temporadas. Personalmente, estoy muy satisfecho con todo lo logrado y muy emocionado con todo el cariño que me da siempre la gente del Betis”, añadió.

El favoritismo de Pellegrini

El Ingeniero analizó la temporada de su equipo e incluso se animó a ponerle nota: “Sobresaliente, quizá, creo que sería poco. Primera vez que llegamos a cuartos de la Europa League y el equipo tuvo la capacidad de recuperarse. Después, igual en Copa, pero con una derrota abultada, pero a los tres días fuimos y le ganamos allá en su casa. Haber clasificado a la Champions es un mérito importante. Creo que la idea es fácil tenerla. Uno sabe el nivel de los equipos que se va a encontrar. El nivel está ligado con la parte económica para poder tener una buena pasada por la Champions sin hacer el ridículo y hacer un buen papel en liga para llegar a Europa. No tenemos que dejarnos llevar por un determinado momento”.

“Creo que hay muchos ejemplos de equipos que juegan Europa, que quedan eliminados y que luego en la liga están en situaciones complicadas. El mérito es que, una vez que hemos jugado en Europa y hemos recibido críticas, hemos intentado no dejar nunca la liga de lado. La posibilidad de llegar a Europa la tenemos siempre más cerca por el torneo de la regularidad. Nos dolió mucho no haber llegado a semifinales este año, pero el mérito está en lo rápido que nos levantamos. Ese equilibrio entre Europa y LaLiga nos han permitido llegar a la regularidad“, complementó.

También fue consultado sobre su favoritismo de cara al Mundial 2026. Ante la ausencia de Chile, Pellegrini se decantó por una selección puntual: “En términos generales, ya no estando Chile, por supuesto que tiene que haber otra selección. Yo creo que España es una de las favoritas; personalmente he tenido la suerte de estar en este país 14 o 15 temporadas, así que me alegraría mucho que fuera España. También están todos los países sudamericanos que son más cercanos a Chile. Yo creo que va a ser un lindo Mundial. Sin tener una preferencia real, que gane el que sea mejor y creo que España tiene muchísimas posibilidades”, cerró.