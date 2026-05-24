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    Manuel Pellegrini le pone nota a la temporada del Betis: “Un sobresaliente sería poco”

    El chileno, quien fue homenajeado tras conseguir su partido 300 al mando de los béticos, cerró un 2025 de ensueño. Los andaluces terminaron quintos, con 60 puntos, y clasificados a la próxima Champions League.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    El Betis de Manuel Pellegrini cerró la temporada 2025 de LaLiga con una victoria por 2-1 frente al Levante, en La Cartuja.

    El equipo del Ingeniero se abrazó con los goles de Ez Abde y Pablo Fornals, que terminaron cerrando una temporada que será difícil de olvidar. Los andaluces, quienes anotaron el récord de puntos como local desde la llegada del chileno, volverán a la Champions League, tras quedar quintos en la tabla de posiciones, con 60 unidades. Además, se inscribieron en los cuartos de final de la Europa League.

    Por lo mismo, los cánticos para destacar a Pellegrini no se hicieron esperar en La Cartuja. Más cuando cumplió 300 partidos al mando del elenco andaluz.

    En conferencia de prensa, el Ingeniero no escondió su alegría por los resultados que le permiten seguir acrecentando su figura en Europa.

    “Es un gran logro poder estar en esta institución logrando todos los años estar en Europa, y eso unido al cariño de la gente es muy importante. Ha sido una temporada de muchos logros.Llegar a la Champions ha sido el más importante. Hay que entender que el fútbol es una actividad popular, sin mucha explicación. Hay que aprender a levantarse después de cada traspié. Estoy muy emocionado con el cariño que me da siempre la gente del Betis", dijo el DT chileno.

    Uno de los puntos destacables del Betis fue la campaña que realizaron en La Cartuja. Los verdiblancos salieron por las obras de remodelación del Benito Villamarín, que será entregado en el 2028. La entrega de la localía hizo pensar en un complejo escenario.

    “Cuando salimos del Villamarín sabíamos que iba a ser complicado. La Cartuja nos hizo sentir como si estuviéramos de local, pero no es lo mismo que estar en nuestro estadio.Pero creo que el respaldo de la gente nos hizo llegar esta temporada a ese récord de puntos de local. Era importante también conseguir esos 60 puntos, que refleja lo equilibrado que ha sido el equipo“.

    El Ingeniero se animó a ponerle nota a la temporada de su equipo. “Sobresaliente, quizá, creo que sería poco. Primera vez que llegamos a cuartos de la Europa League y el equipo tuvo la capacidad de recuperarse. Después, igual en Copa, pero con una derrota abultada, pero a los tres días fuimos y le ganamos allá en su casa. Haber clasificado a la Champions es un mérito importante. Creo que la idea es fácil tenerla. Uno sabe el nivel de los equipos que se va a encontrar. El nivel está ligado con la parte económica para poder tener una buena pasada por la Champions sin hacer el ridículo y hacer un buen papel en liga para llegar a Europa. No tenemos que dejarnos llevar por un determinado momento”.

    “Creo que hay muchos ejemplos de equipos que juegan Europa, que quedan eliminados y que luego en la liga están en situaciones complicadas. El mérito es que, una vez que hemos jugado en Europa y hemos recibido críticas, hemos intentado no dejar nunca la liga de lado. La posibilidad de llegar a Europa la tenemos siempre más cerca por el torneo de la regularidad. Nos dolió mucho no haber llegado a semifinales este año, pero el mérito está en lo rápido que nos levantamos. Ese equilibrio entre Europa y LaLiga nos han permitido llegar a la regularidad“, complementó.

    Pellegrini también se refirió a la participación de su equipo en la siguiente Champions League. “La exigencia es mayor porque vamos a jugar la Champions League. Las críticas hay que saber aceptarlas. Pero son los elementos de desequilibrio que uno como técnico no puede tener.Creo que el equilibrio es importante y ese es uno de los motivos por los que el equipo consiguió los objetivos. Yo sí que espero estar entrenando aquí la primera semana de julio“.

    Para cerrar, el DT abordó el próximo Mundial. Tiene su favorito: “Me alegraría mucho que ganase España, pero también algún país sudamericano cercano a chile. Pero que gane el que sea mejor y creo que España tiene muchas posibilidades”.

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniMundialChampions 2026

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